Фернандиньо не исключил вариант с переходом в МЛС

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо признался, что не исключает переход в МЛС в будущем.
Я думал о МЛС. Это предложение, которое я бы обязательно рассмотрел в будущем.
Но сейчас я и моя семья живем в Манчестере. Это самый красивый город — у всех здесь есть страсть к игре, они любят футбол.
Вы можете почувствовать любовь и уважение со стороны фанатов. Это хорошо, это дает вам дополнительную мотивацию работать на поле и за его пределами.
Напомним, что контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действует до лета 2021 года.