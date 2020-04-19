Фернандиньо не исключил вариант с переходом в МЛС

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо признался, что не исключает переход в МЛС в будущем.

Я думал о МЛС . Это предложение, которое я бы обязательно рассмотрел в будущем.

Но сейчас я и моя семья живем в Манчестере. Это самый красивый город — у всех здесь есть страсть к игре, они любят футбол.

Вы можете почувствовать любовь и уважение со стороны фанатов. Это хорошо, это дает вам дополнительную мотивацию работать на поле и за его пределами.