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Фернандиньо не исключил вариант с переходом в МЛС

19 апреля 2020, 17:39

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо признался, что не исключает переход в МЛС в будущем.

Я думал о МЛС. Это предложение, которое я бы обязательно рассмотрел в будущем.

Но сейчас я и моя семья живем в Манчестере. Это самый красивый город — у всех здесь есть страсть к игре, они любят футбол.

Вы можете почувствовать любовь и уважение со стороны фанатов. Это хорошо, это дает вам дополнительную мотивацию работать на поле и за его пределами.

Напомним, что контракт Фернандиньо с «Манчестер Сити» действует до лета 2021 года.

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ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 19:00
Отличный чемп для завершения карьеры
zsb1961
zsb1961
19 апреля в 18:57
Там, тоже, неплохо платят!
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:11
можно и в доту поиграть)))
734scjkqhf_v
734scjkqhf_v
19 апреля в 18:04
Ничего исключать нельзя.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 17:53
На старости лет можно там доигрывать.
beefs
beefs
19 апреля в 17:51
если возьмут переходи
drug01
drug01
19 апреля в 17:41
Это все от безделья!!!
shlomo
shlomo
19 апреля в 17:40
Правильно нечего загадывать
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