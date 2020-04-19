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Джан: «У Санчо есть всё, что нужно игроку топ-уровня»

19 апреля 2020, 18:48

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан, перешедший в клуб зимой из «Ювентуса» на правах аренды, в разговоре с Bild высказался о партнере по команде – вингере Джейдоне Санчо.

Я знал, что он очень хороший игрок, еще до того, как я присоединился к «Боруссии». Но после перехода в клуб я узнал, что он является игроком мирового уровня и, возможно, лучшим футболистом своего возраста. У него есть всё, что нужно игроку топ-уровня. Его ждет отличное будущее.

Отметим, по слухам, на Санчо претендуют несколько клубов английской Премьер-Лиги. Лидером гонки за вингером считается «Манчестер Юнайтед». При этом сообщалось, что «Боруссия» намерена удержать Санчо

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 18:57
рано об этом рассуждать))
Zenit_84
Zenit_84
19 апреля в 18:49
Друг друга не обидит.
k77rfg97qnu_
k77rfg97qnu_
19 апреля в 18:49
Есть, главное развивать свой талант.
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