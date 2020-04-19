Джан: «У Санчо есть всё, что нужно игроку топ-уровня»

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19 апреля 2020, 18:48

Полузащитник дортмундской «Боруссии» , перешедший в клуб зимой из «Ювентуса» на правах аренды, в разговоре с Bild высказался о партнере по команде – вингере .

Я знал, что он очень хороший игрок, еще до того, как я присоединился к «Боруссии». Но после перехода в клуб я узнал, что он является игроком мирового уровня и, возможно, лучшим футболистом своего возраста. У него есть всё, что нужно игроку топ-уровня. Его ждет отличное будущее.

Отметим, по слухам, на Санчо претендуют несколько клубов английской Премьер-Лиги. Лидером гонки за вингером считается «Манчестер Юнайтед». При этом сообщалось, что «Боруссия» намерена удержать Санчо.