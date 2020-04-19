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Скоулз о ван Нистелрое: «Он жил для того, чтобы забивать»

19 апреля 2020, 20:09

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал об игре с нападающим Рудом ван Нистелроем, а также о его соперничестве с Тьерри Анри.

Он просто беспощадный бомбардир. Он жил для того, чтобы забивать голы.

Каждый раз, не важно, забил он или нет, в автобусе после матча он смотрел, забил ли Анри. Если Анри забивал, он ни с кем не разговаривал во время всей поездки. Он был одержим тем, чтобы быть лучшим бомбардиром. Не только в МЮ, но и в чемпионате, в мире, везде.

Мне нравилось, как он завершал атаки. Я играл с выдающимися нападающими. Коул, Йорк, Шерингем, Сульшер... Это были монстры. Но для меня Руд был лучшим. Он был лучшим нападающим.

Ранее Пол Скоулз сравнил Бруну Фернандеша с Эриком Кантона и Тедди Шерингемом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 23:14
Почему о нём говорит в прошлом времени, или я пропустил
ошалевший
ошалевший ответ RUSTY8 (раскрыть)
19 апреля в 21:52
тоже скрипя сердцем заходил сюда
Van Vanovich
Van Vanovich
19 апреля в 21:48
великий нападающий!!! иногда казался каким то несуразным что ли. но иногда так изворачивался, такие голы колотил
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 21:32
Руд для меня тоже самый классный нап того времени!
RUSTY8
RUSTY8
19 апреля в 21:16
Ну заголовок соккер. Ощущение, что Руди тапки скинул))

Значит будет долго жить)

А бомбардир был знатный. Сезона 4 вместе с Анри апл сжигали
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 апреля в 21:15
я тоже думал что уже умер
похоже стремно перевели
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 20:49
Скоулз тот ещё комплиментщик.......
Родственники Нистелроя наверно все за сердце схватились....прочитав такое....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 20:29
Заголовок конечно мрачный......
Хорошо, что хоть живой..... Здоровья и долгих лет!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 20:23
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 20:21
Волнистый был крут.Но на Евро-2008 Аршавин и Торбинский его нашампурили.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 20:13
лучше и не скажешь)))
Youngberg
Youngberg
19 апреля в 20:09
да так и было
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