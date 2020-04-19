Скоулз о ван Нистелрое: «Он жил для того, чтобы забивать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал об игре с нападающим , а также о его соперничестве с .

Он просто беспощадный бомбардир. Он жил для того, чтобы забивать голы.

Каждый раз, не важно, забил он или нет, в автобусе после матча он смотрел, забил ли Анри. Если Анри забивал, он ни с кем не разговаривал во время всей поездки. Он был одержим тем, чтобы быть лучшим бомбардиром. Не только в МЮ , но и в чемпионате, в мире, везде.

Мне нравилось, как он завершал атаки. Я играл с выдающимися нападающими. Коул, Йорк, Шерингем, Сульшер... Это были монстры. Но для меня Руд был лучшим. Он был лучшим нападающим.