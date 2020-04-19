Скоулз о ван Нистелрое: «Он жил для того, чтобы забивать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал об игре с нападающим Рудом ван Нистелроем, а также о его соперничестве с Тьерри Анри.
Он просто беспощадный бомбардир. Он жил для того, чтобы забивать голы.
Каждый раз, не важно, забил он или нет, в автобусе после матча он смотрел, забил ли Анри. Если Анри забивал, он ни с кем не разговаривал во время всей поездки. Он был одержим тем, чтобы быть лучшим бомбардиром. Не только в МЮ, но и в чемпионате, в мире, везде.
Мне нравилось, как он завершал атаки. Я играл с выдающимися нападающими. Коул, Йорк, Шерингем, Сульшер... Это были монстры. Но для меня Руд был лучшим. Он был лучшим нападающим.
Ранее Пол Скоулз сравнил Бруну Фернандеша с Эриком Кантона и Тедди Шерингемом.
Значит будет долго жить)
А бомбардир был знатный. Сезона 4 вместе с Анри апл сжигали
Значит будет долго жить)
А бомбардир был знатный. Сезона 4 вместе с Анри апл сжигали
похоже стремно перевели
похоже стремно перевели
Родственники Нистелроя наверно все за сердце схватились....прочитав такое....
Родственники Нистелроя наверно все за сердце схватились....прочитав такое....
Хорошо, что хоть живой..... Здоровья и долгих лет!
Хорошо, что хоть живой..... Здоровья и долгих лет!