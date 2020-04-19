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Ловрен: «В „Ливерпуле“ отличный баланс молодости и опыта»

19 апреля 2020, 19:22

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, что «красные» имеют отличный баланс опыта и молодости в команде. 

Клопп показал всем, что имеет необходимые навыки и умения, знает, как работать с командой и в плохие, и в хорошие дни. Мы все также голодны до побед. Это исходит от тренера.

Аппетит приходит во время еды. Это то, что дает нам толчок. Мы хотим показать, на что мы способны.

В нашей команде есть как молодые футболисты, так и игроки среднего возраста, и ветераны. У нас отличный баланс. Мы привыкли к большим матчам, знаем, как играть в таком случае. Даже проигрывая, мы знаем, что делать.

Ранее появились слухи о том, что Ловрен может перейти в «Рому».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 18:41
молодости явно не хватает))
Valeleo
Valeleo ответ SSPZ (раскрыть)
19 апреля в 19:27
А Вы хоть знаете кто это?
SSPZ
SSPZ
19 апреля в 19:22
что есть то есть.факт
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