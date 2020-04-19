Ловрен: «В „Ливерпуле“ отличный баланс молодости и опыта»

Защитник «Ливерпуля» рассказал, что «красные» имеют отличный баланс опыта и молодости в команде.

Клопп показал всем, что имеет необходимые навыки и умения, знает, как работать с командой и в плохие, и в хорошие дни. Мы все также голодны до побед. Это исходит от тренера.

Аппетит приходит во время еды. Это то, что дает нам толчок. Мы хотим показать, на что мы способны.

В нашей команде есть как молодые футболисты, так и игроки среднего возраста, и ветераны. У нас отличный баланс. Мы привыкли к большим матчам, знаем, как играть в таком случае. Даже проигрывая, мы знаем, что делать.