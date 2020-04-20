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Скоулз: «Следил за Рэшфордом ещё в резервной команде»

20 апреля 2020, 08:14

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о форварде «красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде:

Всегда буду помнить, как я за ним следил в резервной команде. Он тогда был еще центральным нападающим. Иногда ходил на матчи только ради него, даже не смотря, где находится мяч. Смотрел на движения Маркуса, хватает ли ему ума грамотно взаимодействовать с полузащитой. Думаю, что у него есть это качество.

Я был взволнован, когда Рэшфорд попал в первую команду. Ему отчасти повезло, потому что тогда, кажется, кто-то из основы был травмирован. В итоге Маркус показал свой талант центрального форварда и левого вингера. Вспоминаю, что когда я видел его в резервной команде, то думал, что его действия присущи игре центрального нападающего. Однако сейчас мне кажется, что Рэшфорд получает больше удовольствия, когда играет на левом фланге.

Ранее Скоулз высказался о бывших форвардах МЮ и «Арсенала» Руде ван Нистелрое и Тьерри Анри

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Брулин
Брулин
20 апреля в 09:22
Да, травму получил основной игрок и другой игрок молодежи - Эшли Флетчер
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 09:09
посмотрим прав ли ты))
beefs
beefs
20 апреля в 08:16
следил, следил и не уследил
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