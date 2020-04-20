Герасимец: «Вторая лига СССР была сильнее нынешнего чемпионата Беларуси»

Бывший футболист минского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Герасимец поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси:
Боюсь, что сравнение будет не в пользу нынешнего первенства и нынешних игроков. Дело в том, что тогда в Беларуси минское «Динамо», а также еще пять клубов выступали в чемпионате СССР. Динамовцы — в высшей лиге, а остальные — во второй. При этом уровень второй лиги чемпионата СССР был значительно выше уровня нынешнего чемпионата Беларуси.
Также подчеркну, что первые суверенные турниры дали Беларуси много футболистов, поигравших затем на высочайшем уровне. Это и братья Ромащенко, и Гуренко, и Геращенко, и Кульчий... Плюс масса игроков, которых дала система минского «Динамо» — Белькевич, Хацкевич и очень много других исполнителей. Возьмите состав столичного «Динамо» тогда и сейчас — это небо и земля.
Ранее свое мнение о чемпионате Беларуси высказал защитник тульского «Арсенала» Максим Володько.