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Герасимец: «Вторая лига СССР была сильнее нынешнего чемпионата Беларуси»

20 апреля 2020, 07:52

Бывший футболист минского «Динамо» и сборной Беларуси Сергей Герасимец поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси:

Боюсь, что сравнение будет не в пользу нынешнего первенства и нынешних игроков. Дело в том, что тогда в Беларуси минское «Динамо», а также еще пять клубов выступали в чемпионате СССР. Динамовцы — в высшей лиге, а остальные — во второй. При этом уровень второй лиги чемпионата СССР был значительно выше уровня нынешнего чемпионата Беларуси.

Также подчеркну, что первые суверенные турниры дали Беларуси много футболистов, поигравших затем на высочайшем уровне. Это и братья Ромащенко, и Гуренко, и Геращенко, и Кульчий... Плюс масса игроков, которых дала система минского «Динамо» — Белькевич, Хацкевич и очень много других исполнителей. Возьмите состав столичного «Динамо» тогда и сейчас — это небо и земля.

Ранее свое мнение о чемпионате Беларуси высказал защитник тульского «Арсенала» Максим Володько.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 17:46
Вот и правильно)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 16:52
Именно так. Мой лучший друг болеет за Спартак и мы около 30 лет друзья соперники. Какие "друзья" ЦСКА и СПАРТАК - знаю всею Однако это не мешает нам дружить , любить футбол. Правда дерби смотрим всегда порознь и обсуждать начинаем через неделю после игры, когда эмоции улягутся. Но врагами мы никогда не будем.
Legend 6
Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 16:22
Спасибо.
Все верно. Но футбол обостряет дух соперничества. Поэтому объединения не может быть. Хотя мои друзья, болеют в основном за Реал, МЮ, Ювентус, клубы которые я не люблю. Но это не мешает нам дружить и обсуждать матчи, ходить вместе на футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 16:08
Поскольку вопрос поставлен корректно, то с удовольствием отвечу. Впервые в жизни попал на футбол с отцом, когда мне было 11 лет. Отец военный был и, естественно, был матч с участием армейцев. Я уж не помню, что повлияло, но именно с тех пор..... Как это объяснить ? Да никак? Как объяснить выбор любимой женщины ? Тоже никак. Это необъяснимо. При этом, парадокс. Хотя отец военный, но к армии относился и отношусь негативно. С другой стороны я поклонник ЦСКА, но не фанат. Я владею информацией, естественно в голове , как минимум за последние 30 лет, а то и больше о всех ведущих командах СССР и РФ. Спокойно могу назвать как минимум 5-8 ведущих футболистов Спартака, Динамо, Динамо Киев и Тбилиси, Локо , Зенита и др, игравших в этих клубах. Как и все другие сторонники своих клубов в своей команде вижу только хорошее ( в основном(, а других - в основном плохое. Так человек устроен. Надеюсь моя откровенность не будет использована для инсинуаций? Футбол должен объединять людей, а не делать их врагами. Так?
Legend 6
Legend 6 ответ Karabal (раскрыть)
20 апреля в 15:40
Тогда я ничего не понимаю
Karabal
Karabal ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 15:27
Он болеет за спартак с детства, его даже кони не уважают.
Legend 6
Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 15:18
Анатолий, как вы пришли к тому чтобы болеть именно за ЦСКА? Я так понимаю еще с молодости.
swift stream
swift stream
20 апреля в 14:34
Сравнение не корректное.
cska vperiod
cska vperiod ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 12:28
Спорить с тобой сложно, перестану уважать себя.
Clavан
Clavан
20 апреля в 11:16
На игры второй лиги не ходило столько мало народу, как на цска или Динамо в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
20 апреля в 11:10
У них разве есть стадионы, вмещающие 20-30 тысяч?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ AgentART (раскрыть)
20 апреля в 11:09, ред.
А какая команда, играя во второй лиге "не проигрывала болгарам, и венграм? Разве из второй лиги допускались к еврокубкам.? Хотелось бы иметь более достойного и информированного оппонента , а не........
AgentART
AgentART ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 11:01, ред.
Даже во второй лиге не проигрывали болгарам, а потом и венграм, дома и в гостях с позорным счетом.
За адекватность
За адекватность ответ Baggio R. (раскрыть)
20 апреля в 10:59, ред.
Да я согласен. Просто резануло слух про поигравших на высочайшем уровне. Примером Глеба имел ввиду общую картину, что кроме него суверенный турнир Беларуси никого и не дал, кто более менее поиграл на высочайшем уровне. Хотя возможно и ошибаюсь и кого-то забыл.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 10:59
Вторая лига СССР сильнее чемпионата Беларуси, особенно на фоне игры Динамо Минск - Зенит 4:0 (кубок уефа). И только сила и влияние "народного достояния" помогли избежать фиаско во втором матче.
Baggio R.
Baggio R. ответ За адекватность (раскрыть)
20 апреля в 10:28
Он говорит о первых годах послесоветского периода, Глеб же играл позже - в 2000-ых
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 09:49
Так и высшая лига СССР была на голову выше,а самое главное-интересней,нынешней РПЛ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 апреля в 09:09
А к чему эти сравнения?
ОПС
ОПС
20 апреля в 09:08
За неимением других и за это спасибо!
За адекватность
За адекватность
20 апреля в 09:07
"Также подчеркну, что первые суверенные турниры дали Беларуси много футболистов, поигравших затем на высочайшем уровне." На память приходит только А.Глеб. Ну если считать игры в РПЛ и УПЛ высочайшем уровнем, то тогда ладно. А в целом, условно чемпионат Сан-Марино слабее чемпионата Беларуси, но там зрители тоже ходят на футбол и болеют за свои команды. У всех чемпионаты такие, какие есть. Смотреть никто не заставляет. Да и про вторую лигу СССР сомнительно.В любом случае Герасимец высказал свое мнение, а мнений как известно в поговорке столько, сколько людей.
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
20 апреля в 08:58
Зато посещаемость у их команд выше чем у ЦСКА
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 08:58
Да и сейчас она не слабей.
SHMEL
SHMEL
20 апреля в 08:57
Уж какой есть.
Тага Дага
Тага Дага
20 апреля в 08:49
Намного сильнее была....по 10000-15000 приходили в нашем городе.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 08:42
За неимением лучшего и белорусский чемпионат тоже футбол.
beefs
beefs
20 апреля в 08:28
чего там лукавить, беларуская лига выглядит очень слабо
galem72
galem72
20 апреля в 08:25
К чему это сравнение?
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 08:18
Я смотрел БАТЭ - Торпедо Белаз, ничем не отличается от игр наших середняков типа спартак.
Legend 6
Legend 6
20 апреля в 08:15
Чемпионат СССР был лучше РПЛ, чего уж там.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 08:13
раньше и глина лучше была))))
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