Герасимец: «Вторая лига СССР была сильнее нынешнего чемпионата Беларуси»

Бывший футболист минского «Динамо» и сборной Беларуси поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси:

Боюсь, что сравнение будет не в пользу нынешнего первенства и нынешних игроков. Дело в том, что тогда в Беларуси минское «Динамо», а также еще пять клубов выступали в чемпионате СССР . Динамовцы — в высшей лиге, а остальные — во второй. При этом уровень второй лиги чемпионата СССР был значительно выше уровня нынешнего чемпионата Беларуси.

Также подчеркну, что первые суверенные турниры дали Беларуси много футболистов, поигравших затем на высочайшем уровне. Это и братья Ромащенко, и Гуренко, и Геращенко, и Кульчий... Плюс масса игроков, которых дала система минского «Динамо» — Белькевич, Хацкевич и очень много других исполнителей. Возьмите состав столичного «Динамо» тогда и сейчас — это небо и земля.