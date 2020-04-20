Блаттер: «ЧМ-18 — не лучший со спортивной точки зрения»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер оценил уровень подготовки ЧМ -18.

Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории? Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.