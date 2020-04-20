Блаттер: «ЧМ-18 — не лучший со спортивной точки зрения»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер оценил уровень подготовки ЧМ-18.
Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории? Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.
За счет чего России удалось провести ЧМ настолько качественно? Во-первых, у России были возможности это сделать. А во-вторых, у нас была отлаженная система по организации ЧМ с 1998 года во Франции. Был опыт Южной Кореи и Японии в 2002 году, затем опыт Германии в 2006-м, ЮАР в 2010-м и Бразилии в 2014-м. У нас была готовая команда FIFA. Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдет отлично.
Встречный вопрос: "А много ли Вы видели финалов ЧМ за свою жизнь?"
Я за свою жизнь видел восемь финалов ЧМ и могу сказать это не самый скучный матч, а даже из одних зрелищных, забито 6 голов и куча голевых моментов. Да может большой интриги во втором тайме не получилось, но не всё так просто.
К примеру интрига в финале 1998 года была только до матча, а в самом матче играла всего одна команда (опять же Франция), Бразилия на поле так и "не вышла", 3:0 счёт не по игре, разгром должен быть больше.
Возьмём финал 2006 года, один из скучнейших матчей точно. Франция пыталась, Италия отбивалась. Толком не получалось ни у кого и если бы не Зидан с Матерацци, то и вспомнить то нечего.
Финалы 1990, 1994 года тоже не отличались весёлостью. Да была интрига, но не более того.
2014 год Германия-Аргентина, может этот матч был зрелищным, не скучным? Да там вообще команды в открытую показывали, что не против серии пенальти. Даже гол на 113 минуте смотрелся как то нелепо.
Так, что финал 2018 скучным не был, особенно для болельщиков Франции и нейтральных болельщиков. Хорватам просто не повезло, ну или точнее французы были просто сильнее.
Финалы вообще часто бывают скучными на голевые и красивые моменты и во многом держатся только на интриге.
Встречный вопрос: "А много ли Вы видели финалов ЧМ за свою жизнь?"
Я за свою жизнь видел восемь финалов ЧМ и могу сказать это не самый скучный матч, а даже из одних зрелищных, забито 6 голов и куча голевых моментов. Да может большой интриги во втором тайме не получилось, но не всё так просто.
К примеру интрига в финале 1998 года была только до матча, а в самом матче играла всего одна команда (опять же Франция), Бразилия на поле так и "не вышла", 3:0 счёт не по игре, разгром должен быть больше.
Возьмём финал 2006 года, один из скучнейших матчей точно. Франция пыталась, Италия отбивалась. Толком не получалось ни у кого и если бы не Зидан с Матерацци, то и вспомнить то нечего.
Финалы 1990, 1994 года тоже не отличались весёлостью. Да была интрига, но не более того.
2014 год Германия-Аргентина, может этот матч был зрелищным, не скучным? Да там вообще команды в открытую показывали, что не против серии пенальти. Даже гол на 113 минуте смотрелся как то нелепо.
Так, что финал 2018 скучным не был, особенно для болельщиков Франции и нейтральных болельщиков. Хорватам просто не повезло, ну или точнее французы были просто сильнее.
Финалы вообще часто бывают скучными на голевые и красивые моменты и во многом держатся только на интриге.
Ноу криминалити! ))
"...очень эффективный председатель оргкомитета алексей сорокин..."
Вся эффективность холуёв плешивого заключается не в профессионализме, а стремлении к молниеносной легализации бюджета.
Ноу криминалити! ))
"...очень эффективный председатель оргкомитета алексей сорокин..."
Вся эффективность холуёв плешивого заключается не в профессионализме, а стремлении к молниеносной легализации бюджета.
Да и во внешней полный мрак.
Да и во внешней полный мрак.
Хотя чемп действительно не плохим вышел.
Ну при таких бабках и увеличением пенсионного возраста, он другим просто не мог быть.
Хотя чемп действительно не плохим вышел.
Ну при таких бабках и увеличением пенсионного возраста, он другим просто не мог быть.
То, что большинство фаворитов вылетело не дойдя до финала?
Так это и есть лучший сценарии со спортивной точки зрения, не расписанное вплоть до финала действие. Спорт, футбол тем и прекрасен, что может пойти всё не по плану фаворита, а иначе был бы театр, даже возможно цирк.
С такими взглядами Блаттеру надо реслинг смотреть, там как раз шоу.
То, что большинство фаворитов вылетело не дойдя до финала?
Так это и есть лучший сценарии со спортивной точки зрения, не расписанное вплоть до финала действие. Спорт, футбол тем и прекрасен, что может пойти всё не по плану фаворита, а иначе был бы театр, даже возможно цирк.
С такими взглядами Блаттеру надо реслинг смотреть, там как раз шоу.
Вот только внутренней политики это никак не касается)
Вот только внутренней политики это никак не касается)