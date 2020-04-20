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Блаттер: «ЧМ-18 — не лучший со спортивной точки зрения»

20 апреля 2020, 07:49

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер оценил уровень подготовки ЧМ-18.

Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории? Он не лучший со спортивной точки зрения, но что касается организации, это был превосходный чемпионат. Я участвую в организации ЧМ с 1975 года и с уверенностью могу сказать, что этот турнир был организован прекрасно. Каждый должен признать, что Россия — чемпион по организации спортивных соревнований. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашим болельщикам, которые подтвердили, что ЧМ в России был великолепным.

За счет чего России удалось провести ЧМ настолько качественно? Во-первых, у России были возможности это сделать. А во-вторых, у нас была отлаженная система по организации ЧМ с 1998 года во Франции. Был опыт Южной Кореи и Японии в 2002 году, затем опыт Германии в 2006-м, ЮАР в 2010-м и Бразилии в 2014-м. У нас была готовая команда FIFA. Подготовку начинают президент FIFA и министр спорта страны-хозяйки. В России это был Виталий Мутко — квалифицированный специалист, также в его распоряжении был очень эффективный председатель оргкомитета Алексей Сорокин. Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдет отлично.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
21 апреля в 06:56
хорошая организация и под шумок мне 4 года накинули фашисты
karnager
karnager
20 апреля в 22:12, ред.
Смеюсь с комментариев тех, кто пишет, что был лучшим! Может это и так, только баблов туда влили немеренно. Теперь во времена коронавируса и дешевой нефти государство не может простым людям помочь, потому что все деньги из кормушки ушли на ЧМ-18. Радуйтесь прошедшему празднику и забудьте про нынешние проблемы, ведь вам государство подарило великий ЧМ! Ну а так - денег нет, но вы держитесь!
neomessi
neomessi
20 апреля в 20:04
Чемп провели достойно!
Ravshan878
Ravshan878
20 апреля в 18:21
Скажу коротко и ясно. У Зепп Хатабовича проблема с башкой. Как он хвалил Россию после ЧМ. Спомнил ЦАРЯ. Не зря выщвирнули, из ФИФА отпущены Козла.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 15:01
Возможно Вы и правы, насчёт простоты ответа, но я заодно и свою память освежил и повспоминал эти финалы. Надеюсь и оппонент задумается над этим, ведь скорее всего в его жизни мало финалов, а так будет повод окунуться в историю футбола, в частности финалов ЧМ. Так, что не зря, даже для себя самого.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
20 апреля в 13:30
За многие-многие годы? Финал ЧМ бывает раз в четыре года, что конкретно Вы имели ввиду?
Встречный вопрос: "А много ли Вы видели финалов ЧМ за свою жизнь?"
Я за свою жизнь видел восемь финалов ЧМ и могу сказать это не самый скучный матч, а даже из одних зрелищных, забито 6 голов и куча голевых моментов. Да может большой интриги во втором тайме не получилось, но не всё так просто.
К примеру интрига в финале 1998 года была только до матча, а в самом матче играла всего одна команда (опять же Франция), Бразилия на поле так и "не вышла", 3:0 счёт не по игре, разгром должен быть больше.
Возьмём финал 2006 года, один из скучнейших матчей точно. Франция пыталась, Италия отбивалась. Толком не получалось ни у кого и если бы не Зидан с Матерацци, то и вспомнить то нечего.
Финалы 1990, 1994 года тоже не отличались весёлостью. Да была интрига, но не более того.
2014 год Германия-Аргентина, может этот матч был зрелищным, не скучным? Да там вообще команды в открытую показывали, что не против серии пенальти. Даже гол на 113 минуте смотрелся как то нелепо.
Так, что финал 2018 скучным не был, особенно для болельщиков Франции и нейтральных болельщиков. Хорватам просто не повезло, ну или точнее французы были просто сильнее.
Финалы вообще часто бывают скучными на голевые и красивые моменты и во многом держатся только на интриге.
Valeleo
Valeleo ответ galem72 (раскрыть)
20 апреля в 13:22
    Башмакоса
    Башмакоса
    20 апреля в 13:03, ред.
    Если отбросить все махинации, которые прошли в процессе организации ЧМ-18, то могу согласиться с Блаттером - чемпионат был организован на высшем уровне . Даже стала появляться ностальгия по ЧМ в России (я сейчас говорю чисто про организацию и проведение мероприятия, а не про то, какую цену мы за это заплатили).
    galem72
    galem72
    20 апреля в 12:23
    "...виталий мутко — квалифицированный специалист..."

    Ноу криминалити! ))

    "...очень эффективный председатель оргкомитета алексей сорокин..."

    Вся эффективность холуёв плешивого заключается не в профессионализме, а стремлении к молниеносной легализации бюджета.
    112910415
    112910415
    20 апреля в 12:21
    удивительно нежное у него отношение к великим функционерам ... с чего бы это ?
    galem72
    galem72 ответ Groove000 (раскрыть)
    20 апреля в 12:17
    "...внутренней политики это никак не касается..."

    Да и во внешней полный мрак.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Carradona (раскрыть)
    20 апреля в 10:04
    Если бы тут еще была связь, как при СССР. Эта шелупонь тупо разворовала фонд и подыскала момент чтобы объявить.
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    20 апреля в 09:59
    Как минимум, финал был одним из скучнейших за многие-многие годы. Однобокий, предсказуемый результат
    Carradona
    Carradona
    20 апреля в 09:58
    А чего он стоил нам +5 к пенсии.
    BBK33
    BBK33
    20 апреля в 09:51
    Блаттер - прохиндей из прохиндеев. Далекий от футбола человек поднял на нем кучу бабла и еще смеет свое мнение высказывать по поводу ЧМ. Как ты до сих пор на свободе, одного понять не могу?
    oFANATo
    oFANATo
    20 апреля в 09:39
    Лучший со всех точек зрения!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    20 апреля в 09:26
    О как.Лизнул так лизнул. Зачётно.
    Хотя чемп действительно не плохим вышел.
    Ну при таких бабках и увеличением пенсионного возраста, он другим просто не мог быть.
    lobsterdam
    lobsterdam
    20 апреля в 09:19
    вообще-то, организация существует именно ради спортивных достижений, но не наоборот, когда сама по себе организация ЧМ-18 выставляется грандиозным достижением. При таком неограниченном бюджете грех было бы не справиться.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    20 апреля в 09:08
    Что значит "не лучший со спортивной точки зрения"?
    То, что большинство фаворитов вылетело не дойдя до финала?
    Так это и есть лучший сценарии со спортивной точки зрения, не расписанное вплоть до финала действие. Спорт, футбол тем и прекрасен, что может пойти всё не по плану фаворита, а иначе был бы театр, даже возможно цирк.
    С такими взглядами Блаттеру надо реслинг смотреть, там как раз шоу.
    feris1
    feris1
    20 апреля в 09:08
    Хороший чемп получился!
    Groove000
    Groove000
    20 апреля в 09:01
    "Если у вас есть благословение Владимира Путина, всё должно быть хорошо и пройдет отлично."

    Вот только внутренней политики это никак не касается)
    STVA 1
    STVA 1
    20 апреля в 08:42
    Блатер может говорить что угодно...
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 апреля в 08:15
    все чм хороши)
    VIPded
    VIPded
    20 апреля в 08:04
    Отличный вышел чемп!
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 апреля в 08:03
    лучший, без других вариантов
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