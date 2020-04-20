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Блаттер: «Не следует увеличивать число команд на ЧМ»

20 апреля 2020, 07:18

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о том, как на футбол повлияет эпидемия коронавируса.

Сейчас будут важны не международные соревнования, а внутренние. И я поздравляю UEFA с тем, что она настаивает именно на продолжении национальных чемпионатов и лиг. Это важно, поскольку за ними следит большинство болельщиков, по возможности на стадионах. Но даже если матчи придется проводить без зрителей, то чемпионаты всё равно необходимо доиграть.

Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента FIFA Джанни Инфантино о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нем играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации и лишь потом ЧМ. Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто.

Стоит ли форсировать возобновление сезонов ценой матчей без зрителей? Я не против этого. Поскольку в футбол необходимо играть. Одна очень особенная причина — в том, что практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить.

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Все комментарии
CPS
CPS
20 апреля в 14:33
Правду говорит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 08:29
Щас после пандемии и сборные разорятся запросто...
ОПС
ОПС
20 апреля в 08:07
Нельзя расширять. Не к чему.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 07:57
Ни чего хорошего не ждём от расширения команд.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 07:42
и так лишних куча)
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 07:39
На 48 командах можно поставить жирный крест.
beefs
beefs
20 апреля в 07:24
куда еще расширять
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 07:21
Зачем нужны лишние слабые команды и игры с двухзначным счетом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 07:19
Полностью согласен...
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