Блаттер: «Не следует увеличивать число команд на ЧМ»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал о том, как на футбол повлияет эпидемия коронавируса.

Сейчас будут важны не международные соревнования, а внутренние. И я поздравляю UEFA с тем, что она настаивает именно на продолжении национальных чемпионатов и лиг. Это важно, поскольку за ними следит большинство болельщиков, по возможности на стадионах. Но даже если матчи придется проводить без зрителей, то чемпионаты всё равно необходимо доиграть.

Я уверен, что пандемия станет причиной привлечения внимания к идее нынешнего президента FIFA Джанни Инфантино о расширении чемпионата мира до 48 команд. Сейчас в нем играют 32 сборные. Но я думаю, что мы должны немного вернуться назад, где главными были национальные чемпионаты, затем конфедерации и лишь потом ЧМ . Мне кажется, не следует увеличивать число команд на мундиале — это непросто.

Стоит ли форсировать возобновление сезонов ценой матчей без зрителей? Я не против этого. Поскольку в футбол необходимо играть. Одна очень особенная причина — в том, что практически весь футбол, который мы смотрим, — профессиональный. И футболистам нужно работать, они вернутся к своим обязанностям через несколько дней, недель или месяцев. Вторая причина, по которой надо возобновлять матчи даже без зрителей, заключается в том, что профессиональный футбол связан с доходами от телетрансляций. И если у вас нет доходов от трансляций, то будет множество сложностей, в том числе и финансовых во всех странах мира. Таким образом, несмотря на пустые трибуны, возможность зарабатывать на правах трансляций матчей поможет лигам и клубам выжить.