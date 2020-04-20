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Президент «Браги»: «Считаю, что Тринкан определит футбольное десятилетие»

20 апреля 2020, 08:01

Президент «Браги» Антониу Сальвадор поделился мнением о переходе форварда Франсишку Тринкана в «Барселону» ближайшим летом, а также рассказал об академии клуба:

Знаем, что потеряем одного из сильнейших наших футболистов. Я его вообще считаю лучшим нашим игроком. Тринкан определит ближайшее десятилетие в футболе.

Несмотря на его уход в «Барселону», я верю, что наш состав останется таким же, как и в этом сезоне. Все больше и больше футболистов академии будут присоединяться к первой команде. Мы выстроили систему, благодаря которой у нас будет появляться еще больше талантов. Хотим построить сильный фундамент, на котором будет держаться клуб. 

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20 апреля в 16:22
Удачи!
galem72
galem72
20 апреля в 12:32, ред.
Феликс в Матрасе уже "определил" следующее десятилетие. Тут даже невозможно угадать, что из себя представит этот ноунейм через год в ЛаЛиге, а этот президент уже поёт про его далёкое успешное будущее.
Cap700
Cap700
20 апреля в 11:18, ред.
Брага - гроза спартака, кузница футболистов.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 08:54
посмотрим года через три)))
ДСА
ДСА
20 апреля в 08:40
Не самый звездный форвард.
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 08:01
возможно и не определит
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