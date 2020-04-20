Президент «Браги»: «Считаю, что Тринкан определит футбольное десятилетие»

Президент «Браги» Антониу Сальвадор поделился мнением о переходе форварда в «Барселону» ближайшим летом, а также рассказал об академии клуба:

Знаем, что потеряем одного из сильнейших наших футболистов. Я его вообще считаю лучшим нашим игроком. Тринкан определит ближайшее десятилетие в футболе.

Несмотря на его уход в «Барселону», я верю, что наш состав останется таким же, как и в этом сезоне. Все больше и больше футболистов академии будут присоединяться к первой команде. Мы выстроили систему, благодаря которой у нас будет появляться еще больше талантов. Хотим построить сильный фундамент, на котором будет держаться клуб.