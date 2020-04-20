Капитан «Вольфсбурга» о Зидане: «Купил бы его, даже если ему почти 50 лет»

Капитан «Вольфсбурга» выразил восхищение главным тренером мадридского «Реала» .

У нас отличная команда. Но если бы у меня была возможность сыграть с Зинедином Зиданом, я бы сразу его купил. Даже если ему почти 50 лет.

Я восхищаюсь им как ребенок. То, что он сделал для Франции, безумие. Это лучший игрок, который у нас когда-либо был, и при этом великолепный человек. Когда вспоминаешь Зидана, думаешь о высоком уровне игры.