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Капитан «Вольфсбурга» о Зидане: «Купил бы его, даже если ему почти 50 лет»

20 апреля 2020, 00:39

Капитан «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги выразил восхищение главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

У нас отличная команда. Но если бы у меня была возможность сыграть с Зинедином Зиданом, я бы сразу его купил. Даже если ему почти 50 лет.

Я восхищаюсь им как ребенок. То, что он сделал для Франции, безумие. Это лучший игрок, который у нас когда-либо был, и при этом великолепный человек. Когда вспоминаешь Зидана, думаешь о высоком уровне игры.

Ранее полузащитник лондонского «Челси» Педро сказал, что хотел бы выступать в одной команде с Зиданом.

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Aerobniy
Aerobniy
20 апреля в 11:07
Как тренера приобрети.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 07:06, ред.
Марадону лучше купите...
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 04:44
Живая легенда!
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 03:03
нельзя не согласиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 00:58
Частично с ним согласен...
gentlewolf
gentlewolf
20 апреля в 00:56
«Когда Зидан выходил на поле, остальные 10 футболистов становились лучше. Это было волшебно. Он уникальный футболист и был настолько хорош, словно пришел с другой планеты. Не знаю, увидим ли мы кого-то похожего на него», – сказал Ибрагимович.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 00:43
Зидан не продаётся
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