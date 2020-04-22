Брейтуэйт: «Я намерен играть в „Барсе“ ещё четыре года и войти в историю»

Нападающий «Барселоны» заявил, что намерен остаться в клубе до конца контракта, рассчитанного до 2024 года.

Я уверен, что останусь в «Барсе» еще на четыре с половиной года. Вот как я это вижу в своей голове. На данный момент я просто хочу играть, наслаждаться и выигрывать титулы с этой командой. Я здесь именно для этого.

Я смотрю на всех этих легендарных игроков, которые играли здесь, и на лучшие периоды в истории «Барсы». Поэтому моя цель — сказать, что я играл в одной из лучших команд и поколений «Барселоны». Я хочу, чтобы люди могли оглянуться назад и сказать: «Да, это была одна из лучших команд, которые когда-либо были в истории „Барсы“». Это отличная мотивация для меня, что связано с тяжелой работой.