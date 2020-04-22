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Брейтуэйт: «Я намерен играть в „Барсе“ ещё четыре года и войти в историю»

22 апреля 2020, 22:52

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт заявил, что намерен остаться в клубе до конца контракта, рассчитанного до 2024 года.

Я уверен, что останусь в «Барсе» еще на четыре с половиной года. Вот как я это вижу в своей голове. На данный момент я просто хочу играть, наслаждаться и выигрывать титулы с этой командой. Я здесь именно для этого.

Я смотрю на всех этих легендарных игроков, которые играли здесь, и на лучшие периоды в истории «Барсы». Поэтому моя цель — сказать, что я играл в одной из лучших команд и поколений «Барселоны». Я хочу, чтобы люди могли оглянуться назад и сказать: «Да, это была одна из лучших команд, которые когда-либо были в истории „Барсы“». Это отличная мотивация для меня, что связано с тяжелой работой.

Напомним, что датский форвард перешел в каталонский клуб зимой этого года из «Леганеса» благодаря разрешению Ла Лиги оформить трансфер «Барсе» в связи с потерей Луиса Суареса из-за травмы.

Ранее Брейтуэйт рассказал, как хранил в секрете переход в «Барселону». 

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Все комментарии
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 12:19
Тем и запомнится, что языком чесал
galem72
galem72
вчера в 10:02
Блин, только перешёл, а уже столько громких слов наговорил.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:49
Ты играешь в Барсе не только с лучшим поколением но и с "лучшими" судьями.
AgentART
AgentART
вчера в 01:51
Играть в Барсе, уже в истории.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 00:38
Короче даёт понять что так просто от него не избавиться. Имеет полное право.
Karabal
Karabal
вчера в 00:08
Многие так говорят.
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 23:42
Удачи!
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 23:20
пусть играет если есть здоровье и желание сколько хочет)))
Legend 6
Legend 6 ответ juchok (раскрыть)
22 апреля в 23:13
Не вникай.
Это футболист.
Тут с кондачка не разобраться.
juchok
juchok
22 апреля в 22:55
кто это?
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