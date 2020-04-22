Мончи о трансфере Ракитича: «„Севилья“ не делает никаких шагов»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о возможном переходе полузащитника «Барселоны» .

Неизвестно, что будет с футболом. Мы не будем тратить деньги, когда мы не знаем, какой будет наш доход. Сейчас «Севилья» не собирается проводить никакие сделки.

Переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича не ведутся. Я видел слова Ивана о желании когда-нибудь вернуться в «Севилью». Я благодарю его за эти слова, но сейчас говорить о трансферах опасно.

«Севилья» не делает никаких шагов. Мы не знаем, что будет после пандемии. Если бы я сказал, что мы работаем над трансферами, болельщики были бы в восторге. Но это не так.