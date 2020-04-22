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Мончи о трансфере Ракитича: «„Севилья“ не делает никаких шагов»

22 апреля 2020, 16:40

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о возможном переходе полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

Неизвестно, что будет с футболом. Мы не будем тратить деньги, когда мы не знаем, какой будет наш доход. Сейчас «Севилья» не собирается проводить никакие сделки.

Переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича не ведутся. Я видел слова Ивана о желании когда-нибудь вернуться в «Севилью». Я благодарю его за эти слова, но сейчас говорить о трансферах опасно. 

«Севилья» не делает никаких шагов. Мы не знаем, что будет после пандемии. Если бы я сказал, что мы работаем над трансферами, болельщики были бы в восторге. Но это не так.

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Все комментарии
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 20:12
Посмотрим, что будет дальше
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 17:56
Это они умеют! Случайно услышанное где то слово превращается в красивую версию.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 17:46
Мне кажется больше выдумывают)))
drug01
drug01
22 апреля в 17:46
Он честно и открыто сказал принимать какие либо решения рано., значит надо просто ждать.. как мы ждем очередные прогнозы 24 апреля........
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 17:43
Вполне возможно. Но я имел ввиду все слухи вбрасываемые в прессу. Такое ощущение что СМИшники прослушивают клубные руководства.
Karabal
Karabal
22 апреля в 17:31
Пустой вариант.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 17:01
Не факт!Может представитель Севильи и темнить)
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 16:55
В целом получается, все что нам втюхивают в виде слухов - это голимая вода.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 16:49
кто же тут скажет правду))
swift stream
swift stream
22 апреля в 16:41
Об этом сложно говорить.
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