Бэйл: «„Аякс“ шокировал весь мир, выбив „Реал“ из Лиги чемпионов»

Полузащитник «Реала» вспомнил о вылете своей команды в результате двухматчевого противостояния с «Аяксом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В первом матче с «Аяксом» нам повезло, и мы добились победы. Во второй встрече они переиграли нас и шокировали весь мир.

Еще один особенный день был, когда мы выиграли Лигу чемпионов, играя против «Ювентуса» в Кардиффе (финал Лиги чемпионов-2017) — моем родном городе. Не все могут сказать, что они выиграли Лигу чемпионов дома.