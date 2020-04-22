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Бэйл: «„Аякс“ шокировал весь мир, выбив „Реал“ из Лиги чемпионов»

22 апреля 2020, 21:11

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вспомнил о вылете своей команды в результате двухматчевого противостояния с «Аяксом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В первом матче с «Аяксом» нам повезло, и мы добились победы. Во второй встрече они переиграли нас и шокировали весь мир.

Еще один особенный день был, когда мы выиграли Лигу чемпионов, играя против «Ювентуса» в Кардиффе (финал Лиги чемпионов-2017) — моем родном городе. Не все могут сказать, что они выиграли Лигу чемпионов дома.

Недавно «Соккер.ру» посвятил статью карьере Гарета Бэйла

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:51
В Аяксе даже не ждали такого рывка.
swift stream
swift stream
вчера в 00:19
Фигню несет. Обычный матч, где Реал обгадился.
cevin cigan
cevin cigan
22 апреля в 23:55
Элементарная расслабуха от Реала. Вышли на полуспущенных,вот и поплатились. Ещё и Рамос пропускал(пихать некому было!) Абсолютно равные статистические показатели,просто Аякс молодцы,поймали Куртуа,когда он был Дыртуой!
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
22 апреля в 23:50, ред.
Просто с появлением ВАР Аякс вовремя оказался рядом с кнопкой смыва давней погани, что оскверняла ЛЧ, прибирая (а не выигрывая) титул себе
minai
minai
22 апреля в 23:45
Выглядит так, как будто он только что об этом узнал.
Aerobniy
Aerobniy
22 апреля в 21:45
Какой там шок, цену себе набивает.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 21:42
Аякс прошлогодний просто красавцы
Comdiv
Comdiv
22 апреля в 21:36
Победа над Реалом с Бэйлом уже никого не удивляла.
Бесполезность 51
Бесполезность 51
22 апреля в 21:22
Никакого шока не было, просто мир увидел уровень кабинетных без ручных судей Переса.
Youngberg
Youngberg
22 апреля в 21:20
Аякс сам был в шоке, когда выиграли, хотя и не тот был Реал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ VAN ARM (раскрыть)
22 апреля в 21:14
Ага, тот Реал даже полумёртвые кони дважды нагнули ;)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 21:11
Знатная была охота...
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:11
это не тот реал)))
Zenit_84
Zenit_84
22 апреля в 21:11
Почему бы и нет?
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