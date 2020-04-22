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Каррера: «Азмун готов к Серии А»

22 апреля 2020, 20:38

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поделился мнением об амбициях нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которого в последнее время в прессе сватают в топ-клубы Европы.

Азмун готов к Серии А, когда я столкнулся с ним, он был нападающим, играющим в схеме 3-5-2. Он забивает голы. Быстрый, сильный в игре головой, мне это очень понравилось.

Похож ли он на Белотти? В плане самоотдачи да, но с технической точки зрения у него есть что-то большее. 

В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл за «Зенит» в 32 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Adepta (раскрыть)
вчера в 22:34
Не все арбитры играют в футбол. Однако им доверяют судейство этого футбола, потому что они в нём что то соображают.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 08:51
Из Греции, конечно, видней...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:43
Белотти - 32 млн евро...
Азмун - 35 млн евро...
Понятно что у Азмуна "есть что то большее"....))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 06:34
"Я, главный бомж Зенита!"- крикнет Дзю и отправит пинком Азмуна, в счастливое плавание.
Cap700
Cap700 ответ Ruslan7797 (раскрыть)
вчера в 00:24
Кони спартаку в последнее время вообще не соперники.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ oFANATo (раскрыть)
22 апреля в 23:33
Наш Каррера делал вашего бульбаша и не раз,лучше своего учите чтоб тренировал нормально игроков а то бульбаш уже не тянет ЦСКА
Adepta
Adepta ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 22:52
Карера вообще не аналитик, даже не физрук, он спортинструктор.
DanjaG
DanjaG ответ Некакойшенко (раскрыть)
22 апреля в 21:58
На турнирную таблицу посмотри прошлого года и этого, скорее всего, потом все вопросы исчезут. Хорошо говорить с 8-го места про тех, кто давно на первом.
Некакойшенко
Некакойшенко
22 апреля в 21:41
О, питерские аналитеги вылезли Массимо обсуждать.
Своего физрука обсуждайте експерды.
Ravshan878
Ravshan878
22 апреля в 21:29
Кто футбол шарить.Тот понимает возможности Азмунльяно.
Итальяно может не беспокоится. Питере очень комфортно. Люди очень добрые. Думаю Миллер не отпустить иранца.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:07
пора уходить но деньги не пустят)))
112910415
112910415
22 апреля в 21:05
ну, тогда пора !
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 20:55
Каррера сам не готов к сери А, а ещё про других рассуждает.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 20:55
Этот физрук конечно слабенький аналитик, но по Азмуну можно согласиться. Гыгыгы
swift stream
swift stream
22 апреля в 20:51
Год поиграет и вернется В Зенит.
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
22 апреля в 20:49
С днём рождения Массимо!!!
Climent
Climent
22 апреля в 20:43
Это и без кареры всем понятно, Азмун же не Чалов какой-нибудь.
Binger
Binger
22 апреля в 20:39
Физрук все знает.
shlomo
shlomo
22 апреля в 20:39
Ну что мнение эксперта
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