Каррера: «Азмун готов к Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, поделился мнением об амбициях нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, которого в последнее время в прессе сватают в топ-клубы Европы.
Азмун готов к Серии А, когда я столкнулся с ним, он был нападающим, играющим в схеме 3-5-2. Он забивает голы. Быстрый, сильный в игре головой, мне это очень понравилось.
Похож ли он на Белотти? В плане самоотдачи да, но с технической точки зрения у него есть что-то большее.
В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл за «Зенит» в 32 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
Азмун - 35 млн евро...
Понятно что у Азмуна "есть что то большее"....))
Азмун - 35 млн евро...
Понятно что у Азмуна "есть что то большее"....))
Своего физрука обсуждайте експерды.
Своего физрука обсуждайте експерды.
Итальяно может не беспокоится. Питере очень комфортно. Люди очень добрые. Думаю Миллер не отпустить иранца.
Итальяно может не беспокоится. Питере очень комфортно. Люди очень добрые. Думаю Миллер не отпустить иранца.