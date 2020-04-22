Каррера: «Азмун готов к Серии А»

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22 апреля 2020, 20:38

Бывший главный тренер «Спартака» , ныне возглавляющий афинский АЕК , поделился мнением об амбициях нападающего «Зенита» , которого в последнее время в прессе сватают в топ-клубы Европы.

Азмун готов к Серии А, когда я столкнулся с ним, он был нападающим, играющим в схеме 3-5-2. Он забивает голы. Быстрый, сильный в игре головой, мне это очень понравилось. Похож ли он на Белотти? В плане самоотдачи да, но с технической точки зрения у него есть что-то большее.

В нынешнем сезоне иранский форвард сыграл за «Зенит» в 32 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.