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Халк: «Я стал рекордным трансфером „Зенита“, и все спрашивали – за что?»

22 апреля 2020, 22:38

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит»,  рассказал, что хотел бы однажды вернуться в «Порту», в котором начинал карьеру.

Играя в одной стране, а потом уезжая в другую, при том, что там у тебя остается много друзей, естественно, всегда есть желание вернуться. Говорил об этом не раз – «Порту» в моем сердце, и я мечтаю вернуться.

Возраст — не проблема. Я забочусь о себе и сохраняю профессионализм. В «Порту» я приходил и уходил через парадную дверь, а затем перешел в «Зенит». Я стал рекордным трансфером «Зенита», и у всех возник вопрос – за что?

Потом меня продали в «Шанхай СИПГ» примерно за те же деньги. Я не переставал работать и сохранял свой уровень. Пока я буду готов физически, я буду играть.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 12:35
Данни, Вагнер Лав и Халк лучшие легионеры в истории. Пока на горизонте не предвидится конкурентов. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 11:39, ред.
Знатно Халк рвал сетку ворот свиней. Воротчик взглядом провожал мяч в девятку. Штанголиз только руками разводил. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:50
Халк был одним из лучших легов в РПЛ после Вагнера Лава.
oFANATo
oFANATo
вчера в 01:24
За такой рекордный трансфер, а толку ноль.
Так ничего с ним зенит в Европе и не добился.
А чемпионство и без Халка дают в кабинетах.
Альфамен
Альфамен ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 00:29
Что за бред,по каким это качествам он лучший легионер в истории РПЛ?
Climent
Climent
вчера в 00:10
Халк стоящий игрок.
STVA 1
STVA 1 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
22 апреля в 23:42
Данни не хуже
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
22 апреля в 23:29
Халк лучший легионер РПЛ по своим качествам
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 23:08
Халк мощный игрок только и всего но этого хватило чтобы стать лидером.
shlomo
shlomo
22 апреля в 23:01
Зени очень нужен еще один такой Халк!!!!
drug01
drug01
22 апреля в 22:49
Халк внес золотую страницу в клубе "Зенит" за что ему большое спасибо!
Aerobniy
Aerobniy
22 апреля в 22:48
Халк не Пэдро или Сонька, свои деньги отработал.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 22:47
значит так было нужно))
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 22:43
Зенит тогда выдал номер
beefs
beefs
22 апреля в 22:43
конечно Порту не Зенит
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