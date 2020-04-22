Халк: «Я стал рекордным трансфером „Зенита“, и все спрашивали – за что?»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлениям за «Зенит», рассказал, что хотел бы однажды вернуться в «Порту», в котором начинал карьеру.

Играя в одной стране, а потом уезжая в другую, при том, что там у тебя остается много друзей, естественно, всегда есть желание вернуться. Говорил об этом не раз – «Порту» в моем сердце, и я мечтаю вернуться.

Возраст — не проблема. Я забочусь о себе и сохраняю профессионализм. В «Порту» я приходил и уходил через парадную дверь, а затем перешел в «Зенит». Я стал рекордным трансфером «Зенита», и у всех возник вопрос – за что?

Потом меня продали в «Шанхай СИПГ» примерно за те же деньги. Я не переставал работать и сохранял свой уровень. Пока я буду готов физически, я буду играть.