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Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

сегодня, 02:25

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выразил мнение, что в Великобритании поздно ввели режим карантина в период пандемии коронавируса.

Англичане сначала решили обойтись без карантина, хотели пожертвовать людьми ради экономики. Затем они столкнулись с реальностью и узнали, что происходит во всём мире. На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.

Я застал карантин. Никогда ещё не видел настолько пустой Манчестер. Я живу в центре, где обычно много людей. Сейчас же многие из полицейских ходят в штатском, поэтому могут остановить тебя, узнать причину твоего выхода на улицу и на месте выписать штраф. В магазинах все соблюдают правила — носят маски и перчатки.

Вчера девушка Зинчеко показала необычную совместную тренировку с украинским футболистом и их собаками.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
девушка Зинченко и собака также намерены высказаться по теме !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:29
Лучше бы они его чообще не ввели может и цифры были другие.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:13
Счетовод, блин.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:55
Лучше поздно чем никогда.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:40
Мнение столь известного вирусолога как Зинченко крайне важно на футбольном сайте
Comdiv
Comdiv
сегодня в 02:38
Зинченко вирусолог, знает всё.
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