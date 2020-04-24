Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

Защитник «Манчестер Сити» выразил мнение, что в Великобритании поздно ввели режим карантина в период пандемии коронавируса.

Англичане сначала решили обойтись без карантина, хотели пожертвовать людьми ради экономики. Затем они столкнулись с реальностью и узнали, что происходит во всём мире. На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.

Я застал карантин. Никогда ещё не видел настолько пустой Манчестер. Я живу в центре, где обычно много людей. Сейчас же многие из полицейских ходят в штатском, поэтому могут остановить тебя, узнать причину твоего выхода на улицу и на месте выписать штраф. В магазинах все соблюдают правила — носят маски и перчатки.