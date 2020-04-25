Зиеш: «С первого июля по контракту — я игрок „Челси“»

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сегодня, 10:17

Полузащитник «Аякса» рассказал, что пока не знает, когда точно сможет присоединиться к «Челси» в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Пока что я серьезно не задумываюсь, когда точно присоединюсь к «Челси». В контракте стоит моя подпись, соответственно 1 июля я буду игроком «Челси». Никогда других мыслей и не возникало. В любом случае, вопрос в том, когда страны действительно откроются снова, и я могу спокойно начать играть в Англии. Важно и решение лиги. На это я никак повлиять не могу, посмотрим, как все сложится.

Напомним, что в феврале «синие» приобрели хавбека за 40 млн евро и пока так же не знают, когда игрок присоединится к команде.