Зиеш: «С первого июля по контракту — я игрок „Челси“»

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш рассказал, что пока не знает, когда точно сможет присоединиться к «Челси» в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Пока что я серьезно не задумываюсь, когда точно присоединюсь к «Челси». В контракте стоит моя подпись, соответственно 1 июля я буду игроком «Челси». Никогда других мыслей и не возникало.
В любом случае, вопрос в том, когда страны действительно откроются снова, и я могу спокойно начать играть в Англии. Важно и решение лиги. На это я никак повлиять не могу, посмотрим, как все сложится.
Напомним, что в феврале «синие» приобрели хавбека за 40 млн евро и пока так же не знают, когда игрок присоединится к команде.
P.S.
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P.S.
У меня сайт всегда грузится быстро.
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положительный отзыв складывается, уж простите за честность. Х..й с ней с рекламой бк на каждом см сайта, вам кушать тоже надо, ну вот что это за чепуха с советами что мне почитать, начала вылазить слева в углу. Просто вынос нервной системы))) И хз почему, но именно ваш сайт прогружается очень долго, просто иногда чтобы зайти на сайт нужно посидеть подумать о жизни, и это именно с вашим сайтом, остальные грузятся как и положено. Всегда есть куда стремится, и вы должны это понимать, делайте ваш сайт лучше.