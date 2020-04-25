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Зиеш: «С первого июля по контракту — я игрок „Челси“»

сегодня, 10:17

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш рассказал, что пока не знает, когда точно сможет присоединиться к «Челси» в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Пока что я серьезно не задумываюсь, когда точно присоединюсь к «Челси». В контракте стоит моя подпись, соответственно 1 июля я буду игроком «Челси». Никогда других мыслей и не возникало.

В любом случае, вопрос в том, когда страны действительно откроются снова, и я могу спокойно начать играть в Англии. Важно и решение лиги. На это я никак повлиять не могу, посмотрим, как все сложится.

Напомним, что в феврале «синие» приобрели хавбека за 40 млн евро и пока так же не знают, когда игрок присоединится к команде.

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Все комментарии
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ параZит (раскрыть)
сегодня в 13:31
Спасибо за ваше мнение! Обязательно учтем.

P.S.
У меня сайт всегда грузится быстро.
параZит
параZит ответ Данил Бритвин (раскрыть)
сегодня в 13:23
Данил, я понимаю что сейчас такое время, когда и писать не о чем. Поэтому претензии про "интервью соседа парикмахера - Месси, про Хави" оставим в покое. Заполнять сайт нужно. Проверить что выкладываете, согласись ваша работа. Я сокер читаю с армейки, служил в 09-10, как администрация сайта уходила в бомбардир помню, но все равно на сокере остался, и сейчас самый не
положительный отзыв складывается, уж простите за честность. Х..й с ней с рекламой бк на каждом см сайта, вам кушать тоже надо, ну вот что это за чепуха с советами что мне почитать, начала вылазить слева в углу. Просто вынос нервной системы))) И хз почему, но именно ваш сайт прогружается очень долго, просто иногда чтобы зайти на сайт нужно посидеть подумать о жизни, и это именно с вашим сайтом, остальные грузятся как и положено. Всегда есть куда стремится, и вы должны это понимать, делайте ваш сайт лучше.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 11:12
Удачи!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ параZит (раскрыть)
сегодня в 10:43
В чем причина вашего недовольства?
параZит
параZит
сегодня в 10:38
Зийех бл... Копировать у дурачков научились, немного включать голову - нет, и на сайтик свой сразу. С каждым днем все "больше" доверия к вашему сайту
SSPZ
SSPZ
сегодня в 10:30
Удачи тебе и Челси!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:23
удачи !! стань достойным клуба!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Ну хоть у кого то радость
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