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Тотти: «Я не настолько глуп, чтобы отдавать сына в академию „Лацио“»

сегодня, 10:47

Легенда «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал возможное решение отдать своего сына Кристиана в футбольную академию «Лацио». Недавно экс-футболист заявил, что не будет против того, если его сын будет заниматься в академии принципиальных соперников «Ромы». 

Недавно я сказал, что если я буду его агентом, то рассмотрю варианты с «Миланом», «Лацио» и «Ювентусом», если они мне позвонят. 

В любом случае, Кристиан похож на меня. Он ответил бы отказом на эти предложения. Я не настолько глуп, чтобы самостоятельно вести своего сына в «Лацио». 

Недавно Тотти высоко отозвался о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 13:21
А что он мог сказать?
Carradona
Carradona
сегодня в 11:48
В сериале по большому не заморачиваются насчёт верности и бегают туда-сюда, сразу вспоминается Баджо,Индзаги,Пирло
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:22
ему виднее)) он профи)
AgentART
AgentART
сегодня в 11:01
Правильно говорит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:57
Здраво рассуждает
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:49
Нет не глуп
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