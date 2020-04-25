Тотти: «Я не настолько глуп, чтобы отдавать сына в академию „Лацио“»

Легенда «Ромы» прокомментировал возможное решение отдать своего сына Кристиана в футбольную академию «Лацио». Недавно экс-футболист заявил, что не будет против того, если его сын будет заниматься в академии принципиальных соперников «Ромы».

Недавно я сказал, что если я буду его агентом, то рассмотрю варианты с «Миланом», «Лацио» и «Ювентусом», если они мне позвонят.

В любом случае, Кристиан похож на меня. Он ответил бы отказом на эти предложения. Я не настолько глуп, чтобы самостоятельно вести своего сына в «Лацио».