«Бавария» отказалась от услуг Аллегри

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сегодня, 10:33

Сообщается, что «Бавария» не заинтересована в услугах бывшего тренера «Ювентуса» .

Услуги итальянского специалиста предлагались немецкому клубу, однако мюнхенцы не собираются приглашать на работу Аллегри.

Утверждается, что «Бавария» намерена видеть на этой должности главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

Ранее ходили разговоры, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».