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«Бавария» отказалась от услуг Аллегри

сегодня, 10:33

Сообщается, что «Бавария» не заинтересована в услугах бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри

Услуги итальянского специалиста предлагались немецкому клубу, однако мюнхенцы не собираются приглашать на работу Аллегри.

Утверждается, что «Бавария» намерена видеть на этой должности главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

Ранее ходили разговоры, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл»

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:33
Да и ладно. Не сомневаюсь, что Бавария найдет кого-то более подходящего для этой должности!
Karabal
Karabal
сегодня в 11:35
Такой клуб сам себе выбирает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:04
Бавария вольна выбирать.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 11:01
Изначально было напечатано "Бавария хочет пригласить" б.я буду. Затем редактор поправил.
А "собака" в данном контексте заменяет "ловкач".
Цели оскорбить и оклеветать не было. Бан на неделю абсурден.
Вам запрещается добавлять комментарии до 03.05.2020 10:48
Причина: Оскорбления, провокации, клевета в адрес сотрудников сайта. Материалы: "Бавария" не хочет приглашать Аллегри на пост главного тренера
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dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:51
А зачем?Флика тока подписали)))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:45
А разве Бавария не заключила с Фликом контракт до 23 года?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 10:44
Как разительно заголовок отличается от сути. +100500 редактору
ОПС
ОПС
сегодня в 10:36
Посмотрим, что получится.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:35
Только вчера баварцы гордились Фликом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:34
как бы не промахнуться))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 10:33
неплохой вариант,однако
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