«Бавария» отказалась от услуг Аллегри

Сообщается, что «Бавария» не заинтересована в услугах бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Услуги итальянского специалиста предлагались немецкому клубу, однако мюнхенцы не собираются приглашать на работу Аллегри.
Утверждается, что «Бавария» намерена видеть на этой должности главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.
Ранее ходили разговоры, что Аллегри может возглавить «Ньюкасл».
А "собака" в данном контексте заменяет "ловкач".
Цели оскорбить и оклеветать не было. Бан на неделю абсурден.
Вам запрещается добавлять комментарии до 03.05.2020 10:48
Причина: Оскорбления, провокации, клевета в адрес сотрудников сайта. Материалы: "Бавария" не хочет приглашать Аллегри на пост главного тренера
Все вопросы по бану можно задать только в теге "вопрос_модератору" в комментариях.
А "собака" в данном контексте заменяет "ловкач".
Цели оскорбить и оклеветать не было. Бан на неделю абсурден.
Вам запрещается добавлять комментарии до 03.05.2020 10:48
Причина: Оскорбления, провокации, клевета в адрес сотрудников сайта. Материалы: "Бавария" не хочет приглашать Аллегри на пост главного тренера
Все вопросы по бану можно задать только в теге "вопрос_модератору" в комментариях.