Тренер «Асколи» подаст в суд из-за своего увольнения

«Асколи» уволил бывшего главного тренера команды Роберто Стеллоне из-за того, что экс-наставник итальянского клуба отказался сократить зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако 42-летний специалист намерен обратиться в суд.
Комментарии по данной ситуации дал президент клуба Массимо Пульчинелли.
Мы должны понять, что основная причина – COVID-19. Мы говорим о неординарном событии, которое изменило обычные правила любого контракта. Исключений не бывает.
Я забочусь об интересах клуба, который, как и многие, не имеет никаких доходов и несет только убытки в миллионы евро. Мы все будем на стороне проигравших, не только Стеллоне.
Роберто Стеллоне обратился за помощью к юристу, который дал свои комментарии сложившейся ситуации.
Иностранные СМИ, от Гондураса и до Европы, выставляют Стеллоне уродом, который отказался от сокращения зарплаты. Жадный, плюющий на моральные принципы – это не то, что характеризует этого человека. Это большой удар по его имиджу, он заслуживает компенсацию за это.