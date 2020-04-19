Тренер «Асколи» подаст в суд из-за своего увольнения

«Асколи» уволил бывшего главного тренера команды из-за того, что экс-наставник итальянского клуба отказался сократить зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако 42-летний специалист намерен обратиться в суд.

Комментарии по данной ситуации дал президент клуба Массимо Пульчинелли.

Мы должны понять, что основная причина – COVID-19. Мы говорим о неординарном событии, которое изменило обычные правила любого контракта. Исключений не бывает.

Я забочусь об интересах клуба, который, как и многие, не имеет никаких доходов и несет только убытки в миллионы евро. Мы все будем на стороне проигравших, не только Стеллоне.