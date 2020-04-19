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Тренер «Асколи» подаст в суд из-за своего увольнения

19 апреля 2020, 23:26

«Асколи» уволил бывшего главного тренера команды Роберто Стеллоне из-за того, что экс-наставник итальянского клуба отказался сократить зарплату из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако 42-летний специалист намерен обратиться в суд.

Комментарии по данной ситуации дал президент клуба Массимо Пульчинелли.

Мы должны понять, что основная причина – COVID-19. Мы говорим о неординарном событии, которое изменило обычные правила любого контракта. Исключений не бывает.

Я забочусь об интересах клуба, который, как и многие, не имеет никаких доходов и несет только убытки в миллионы евро. Мы все будем на стороне проигравших, не только Стеллоне.

Роберто Стеллоне обратился за помощью к юристу, который дал свои комментарии сложившейся ситуации.

Иностранные СМИ, от Гондураса и до Европы, выставляют Стеллоне уродом, который отказался от сокращения зарплаты. Жадный, плюющий на моральные принципы – это не то, что характеризует этого человека. Это большой удар по его имиджу, он заслуживает компенсацию за это.

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CPS
CPS
20 апреля в 12:14
Шансов не много.
ДСА
ДСА
20 апреля в 04:43
И ведь засудит же.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 01:26
молодец!!уродов нужно учить))
dino-hsv
dino-hsv
20 апреля в 01:17
у клуба 0 шансов. не имеют право увольнять по этой причине
Binger
Binger
20 апреля в 00:07
Нужно было урезать ему зарплату и все.
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