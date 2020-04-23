«Милан» все еще надеется пригласить Рангника

1587626441

вчера, 10:20

«Милан» все еще поддерживает связь с бывшим тренером «Ред Булл Зальцбург» .

Миланский клуб рассматривает возможность приглашения немецкого специалиста в качестве главного тренера или футбольного директора. Журналист Кристиан Фальк сообщает, что между двумя сторонами был восстановлен контакт.

Они все еще находятся на связи. Еще ничего не ясно. Возможно, они найдут решение. Но у Рангника очень большие требования.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини не хочет видеть Рангника у руля «Милана».