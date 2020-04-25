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Манчини: «Мой „Интер“ рано или поздно выиграл бы Лигу чемпионов»

вчера, 23:49

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своем пребывании на посту наставника миланского «Интера» (2004–2008, 2014–2016).

Мы были очень сильной командой, но после моего ухода у них в составе появилось ещё четверо или пятеро сильных футболистов. Рано или поздно тот «Интер» смог бы одержать победу в Лиге чемпионов. Я начал эту эру, но заслуга принадлежит и Жозе Моуриньо.

Когда я вернулся в «Интер», я продолжал верить в то, что мне говорили. В течение нескольких месяцев мы находились во главе турнирной таблицы Серии А. Если бы у нас было немного больше времени, мы могли бы добиться успеха и тогда.

Ранее Манчини выступил за возобновление сезона.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:14
Начал и не закончил — ничего не сделал
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 09:35
Еще скажи, что Маур на твоем багаже выиграл ЛЧ
Noiprocs
Noiprocs
сегодня в 07:32
Он также и про Ман Сити говорил :)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:32
Признал, что Жозик велик.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:18
Твой "Интер"ничего бы не выиграл в ближайшем будущем.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:07
Так вот оно как. Жозе просто дотащил до победы Багаж Манчини..
Climent
Climent
сегодня в 00:37
В спартаке также мечтают.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:29
Сказочник.
juvenale
juvenale
сегодня в 00:16
с картоном выиграть лч это что-то нереальное...да и вот их победа в 2010
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:56
смелое заявление))) жаль не увидим))
beefs
beefs
вчера в 23:54
если бы да кабы
Youngberg
Youngberg
вчера в 23:53
Манчини не Моуриньо, не выиграл бы Интер Манчини
Climent
Climent
вчера в 23:53
Да уж куда там.
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