Манчини: «Мой „Интер“ рано или поздно выиграл бы Лигу чемпионов»

Главный тренер сборной Италии рассказал о своем пребывании на посту наставника миланского «Интера» (2004–2008, 2014–2016).

Мы были очень сильной командой, но после моего ухода у них в составе появилось ещё четверо или пятеро сильных футболистов. Рано или поздно тот «Интер» смог бы одержать победу в Лиге чемпионов. Я начал эту эру, но заслуга принадлежит и Жозе Моуриньо.

Когда я вернулся в «Интер», я продолжал верить в то, что мне говорили. В течение нескольких месяцев мы находились во главе турнирной таблицы Серии А. Если бы у нас было немного больше времени, мы могли бы добиться успеха и тогда.