«Ньюкасл» намерен пригласить именитого тренера

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22 апреля 2020, 08:31

«Ньюкасл» хочет пригласить именитого наставника на пост главного тренера клуба.

Таким образом «сороки» хотят последовать примеру «Эвертона», который смог пригласить . В команде надеются, что тренер, который имеет громкое имя, упростит задачу при осуществлении топ-трансферов.