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«Ньюкасл» намерен пригласить именитого тренера

22 апреля 2020, 08:31

«Ньюкасл» хочет пригласить именитого наставника на пост главного тренера клуба.

Таким образом «сороки» хотят последовать примеру «Эвертона», который смог пригласить Карло Анчелотти. В команде надеются, что тренер, который имеет громкое имя, упростит задачу при осуществлении топ-трансферов. 

Будущий владелец клуба Мохаммад бин Салман хочет сделать «Ньюкасл» одним из ведущих клубов АПЛ и приглашение именитого тренера является его первоочередной задачей. В список кандидатов на пост наставника «сорок» рассматриваются Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр. При этом фаворитом называется именно бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
22 апреля в 10:54
Неужели Карпина пригласят ?
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 10:01
Беня жги))
112910415
112910415
22 апреля в 09:23
это настолько разные установки :
когда денег мало и когда их буквально некуда девать !
может случиться разрыв мозга ...
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 09:18
С их новыми финансами они могут позволить себе все.
Рома Олейник
Рома Олейник
22 апреля в 09:06
В смысле, Бенитес? Опять? 😊
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 08:54, ред.
Верный способ избавится от лишних денег....
Ещё лет 10 назад перед клубами АПЛ не стояла неразрешимая задача.."Куда...куда девать лишние контейнеры с деньгами..??????"
VIPded
VIPded
22 апреля в 08:37
Новый мешок...)))
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 08:36
именитый это не синоним настоящего))) нужно приглашать нужного с запросами соответствующими возможностям команды
e3zy6_jm26ev
e3zy6_jm26ev
22 апреля в 08:32
Если есть возможность, надо приглашать.
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