«Ньюкасл» намерен пригласить именитого тренера

«Ньюкасл» хочет пригласить именитого наставника на пост главного тренера клуба.
Таким образом «сороки» хотят последовать примеру «Эвертона», который смог пригласить Карло Анчелотти. В команде надеются, что тренер, который имеет громкое имя, упростит задачу при осуществлении топ-трансферов.
Будущий владелец клуба Мохаммад бин Салман хочет сделать «Ньюкасл» одним из ведущих клубов АПЛ и приглашение именитого тренера является его первоочередной задачей. В список кандидатов на пост наставника «сорок» рассматриваются Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр. При этом фаворитом называется именно бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
когда денег мало и когда их буквально некуда девать !
может случиться разрыв мозга ...
когда денег мало и когда их буквально некуда девать !
может случиться разрыв мозга ...
Ещё лет 10 назад перед клубами АПЛ не стояла неразрешимая задача.."Куда...куда девать лишние контейнеры с деньгами..??????"
Ещё лет 10 назад перед клубами АПЛ не стояла неразрешимая задача.."Куда...куда девать лишние контейнеры с деньгами..??????"