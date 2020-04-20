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Луческу: «Мог подписать Буффона в „Шахтер“ в 2013 году»

20 апреля 2020, 22:32

Бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал слухи о том, что украинский клуб хотел подписать Джанлуиджи Буффона в 2013 году.

Я могу подтвердить эту информацию. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была проблема с вратарями, поэтому мы подумали о Буффоне. Считали, что он может быть отличным игроком для нас.

У нас не было страха перед другими командами, мы играли наравне с крупными европейскими клубами. Я всегда уважал Буффона, но мы, к сожалению, не смогли купить его, потому что он по-прежнему мечтал о победе в Лиге чемпионов. Через семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
21 апреля в 05:54
Ерунда какая то, сон приснился цыгану.
Трубадур
Трубадур
21 апреля в 00:17
Это было в прошлом.
ошалевший
ошалевший
20 апреля в 23:07
плаческу совсем поплыл похоже,серьёзно подкосило здоровье мужику бомжатский вояж
Bom Bom
Bom Bom
20 апреля в 22:49
В 2013 году? Клуб тогда вернулся в ЛЧ, у Конте кипела работа над формированием состава для больших целей. Не верю, что Буффон допускал мысли об уходе в такой обстановке. Он даже в Серии Б был с командой.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 22:48
что ещё снилось расскажи)))))))
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 22:41
Время много прошло.
shlomo
shlomo
20 апреля в 22:33
Ну это он раскатал губу...
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