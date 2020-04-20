Луческу: «Мог подписать Буффона в „Шахтер“ в 2013 году»

Бывший тренер донецкого «Шахтера» прокомментировал слухи о том, что украинский клуб хотел подписать в 2013 году.

Я могу подтвердить эту информацию. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была проблема с вратарями, поэтому мы подумали о Буффоне. Считали, что он может быть отличным игроком для нас.

У нас не было страха перед другими командами, мы играли наравне с крупными европейскими клубами. Я всегда уважал Буффона, но мы, к сожалению, не смогли купить его, потому что он по-прежнему мечтал о победе в Лиге чемпионов. Через семь лет он все еще на месте. Думаю, он может играть до 45 лет.