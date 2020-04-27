Сёмин поддержал идею временного расширения РПЛ до 18 клубов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном временном расширении РПЛ до 18 команд в случае, если сезон будет завершен досрочно. Таблицу ФНЛ возглавляют «Ротор» и «Химки».
Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион.
Мне бы хотелось, чтобы люди пошли на футбол, но это все зависит не от нас.
Ранее свое мнение о возможном досрочном завершении чемпионата высказал наставник «Уфы» Вадим Евсеев.