Сёмин поддержал идею временного расширения РПЛ до 18 клубов

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о возможном временном расширении РПЛ до 18 команд в случае, если сезон будет завершен досрочно. Таблицу ФНЛ возглавляют «Ротор» и «Химки».

Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион.

Мне бы хотелось, чтобы люди пошли на футбол, но это все зависит не от нас.