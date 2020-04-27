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Сёмин поддержал идею временного расширения РПЛ до 18 клубов

вчера, 21:13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном временном расширении РПЛ до 18 команд в случае, если сезон будет завершен досрочно. Таблицу ФНЛ возглавляют «Ротор» и «Химки».

Если говорить про 18 команд, то такое мнение можно назвать правильным. В этой группе находится «Ротор», в Волгограде люди ходят на стадион. Если там будут «Химки», то там замечательный стадион.

Мне бы хотелось, чтобы люди пошли на футбол, но это все зависит не от нас.

Ранее свое мнение о возможном досрочном завершении чемпионата высказал наставник «Уфы» Вадим Евсеев.

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Все комментарии
Levadia
Levadia
вчера в 23:30
Зачем балласт внизу таблицы?
Adepta
Adepta
вчера в 22:47
Сокращать нужно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:47
Не дай бог. Спартак и рубин должны пройти очищение пердивом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:22
Еще бы ему быть против., когда ЛЧ корячится.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:51
Лучше бы Палыча оставили в Локо.
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:38
Сейчас уже почти половину нужно в ФНЛ выгонять.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:27
А где играть будем? На картофельных полях? Гыгыгы
shlomo
shlomo
вчера в 21:27
Если честно...то херню задумали...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:25
А как же переходные...
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:25
Было бы неплохо расширить!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:22
тут я не соглашусь! )))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:14
Палыч плохого не поддержит. Поддержал, значит правильно.
beefs
beefs
вчера в 21:13
уже все решено
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