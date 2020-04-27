Евсеев: «Закончить чемпионат России по текущей таблице считаю правильным»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о возможном досрочном завершении чемпионата России из-за пандемии коронавируса.
Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть два варианта развития событий, и есть чёткие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.
Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдём все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что всё в итоге будет хорошо.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
https://youtu.be/lqyMsdvjloQ
А империя зла сама виновата.
Уже и болельщиков ЦСКА рассердила не по-детски!!!
А империя зла сама виновата.
Уже и болельщиков ЦСКА рассердила не по-детски!!!
Два фарм клуба которые дарят вам 12 очков, Дюковские судьи и админресурс.
Два фарм клуба которые дарят вам 12 очков, Дюковские судьи и админресурс.
Потом сам поймёшь когда болельщики 15-и клубов будут постоянно кабинетным чемпионством попрекать))))))
Потом сам поймёшь когда болельщики 15-и клубов будут постоянно кабинетным чемпионством попрекать))))))