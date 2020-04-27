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Евсеев: «Закончить чемпионат России по текущей таблице считаю правильным»

вчера, 19:09

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал свое мнение о возможном досрочном завершении чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Хорошие новости после общего собрания РПЛ! Есть два варианта развития событий, и есть чёткие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдём все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что всё в итоге будет хорошо.

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Все комментарии
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
вчера в 22:50
Нужен один вариант это доиграть, чтобы болельщики свиней ещё раз почувствовали силу Зенита. И поутихла зависть других ))))
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Испугал ежа голой пяткой!
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 22:13
Ты себя с Ваней лучшим не причисляй к большинству. У меня с конями было ровно. На этот раз рассердил ты меня всерьёз. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Испугал ежа голой *опой.

А империя зла сама виновата.
Уже и болельщиков ЦСКА рассердила не по-детски!!!
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:38
Ты смотрю своими комментами постоянно грязь льёшь на Зенит. Много нейтрально относящихся к коням зенитовских болельщиков против своих настраиваешь. Смотри рассердишь не по детски. Гыгыгы
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
И я согласен что Спартак занимает место Зенита! Зенит все 90 лет на 8 месте и ниже ошивался, иногда правда в пердив вылетая!
oFANATo
oFANATo ответ FROLL 001 (раскрыть)
вчера в 21:06
Как вы честно играете все уже видели.

Два фарм клуба которые дарят вам 12 очков, Дюковские судьи и админресурс.
FROLL 001
FROLL 001 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:47
Нам не надо подачек. Мы честно доиграем и поставим всех на место. Про каких болельщиков говоришь? Ты с Ваней лучшим и спартачами? На каком там месте твой госпроект?
oFANATo
oFANATo ответ Adepta (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Лучше шестое место, чем кабинетное чемпионство!)))))
Потом сам поймёшь когда болельщики 15-и клубов будут постоянно кабинетным чемпионством попрекать))))))
ziborock
ziborock
вчера в 20:02
Согласен с Вадимом! Зенит просто обязан официально стать кабинетным чемпионом!)))
DanjaG
DanjaG ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:46
Смех уже сейчас с четвертого (по сути шестого) места кобыл.
Adepta
Adepta
вчера в 19:41
Лучше доиграть и опустить цска на шестое место.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:40
Евсеев, закончить чемпионат России по текущей таблице, Дюков объявляет зенит кабинетным чемпионом, вот будет смеху на годы вперед.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:38
сказал как в таз пёрнул!! только доиграть!!
x2dszpmqah33
x2dszpmqah33
вчера в 19:37
Нужно доиграть, так будет справедливей.
Comdiv
Comdiv ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 19:29
Должны быть в предпердивье.
beefs
beefs
вчера в 19:25
у всех свое мнение, и не всегда одинаковое
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:22
По текущей турнирной таблицы свиньи слишком высоко и занимают чужое место. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:18
У Вадима на неделе семь пятниц.
Karabal
Karabal
вчера в 19:10
так все считают.
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