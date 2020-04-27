Евсеев: «Закончить чемпионат России по текущей таблице считаю правильным»

Главный тренер «Уфы» высказал свое мнение о возможном досрочном завершении чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Хорошие новости после общего собрания РПЛ ! Есть два варианта развития событий, и есть чёткие даты. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.