Игнашевич о тренерской работе: «Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму»

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вчера, 18:26

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» в инстаграме ответил на вопросы подписчиков, в частности рассказав о своем отношении к тренерской работе и целях московской команды.

Самое сложное в тренерской работе? Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму. Как тренер, в игроках ценю магию, интеллект и скоростно-силовые возможности. Всё остальное поправимо. Задача „Торпедо“ на предстоящий сезон — выйти в российскую Премьер-Лигу.