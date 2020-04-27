ГлавнаяНовости

Игнашевич о тренерской работе: «Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму»

вчера, 18:26

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в инстаграме ответил на вопросы подписчиков, в частности рассказав о своем отношении к тренерской работе и целях московской команды.

Самое сложное в тренерской работе? Пока всё очень сложно. Или легко. Не пойму. Как тренер, в игроках ценю магию, интеллект и скоростно-силовые возможности. Всё остальное поправимо. Задача „Торпедо“ на предстоящий сезон — выйти в российскую Премьер-Лигу.

Ранее Игнашевич рассказал, что жалел о своем перехода из «Локомотива» в ЦСКА в 2003 году. 

Все новости
Генич: «Фролов абсолютно вправе говорить то, что считает нужным»
Сегодня, 00:18 Комментарии2
Тренер «Шинника»: «Кубок России доиграть нужно, осталось всего 4 матча»
Сегодня, 00:01 Комментарии3
Широков: «Для „Зенита“ и „Локомотива“ важно, чтобы чемпионат доиграли»
Вчера, 23:49 Комментарии3
Андронов: «Желаю „Крыльям“ вылететь из РПЛ, а Фролову – бежать оттуда»
Вчера, 23:26 Комментарии9
Сёмин поддержал идею временного расширения РПЛ до 18 клубов
Вчера, 21:13 Комментарии13
Президент «Торпедо»: «Готовы отнестись с пониманием, если сезон завершат»
Вчера, 20:05 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:20
Задача Торпедо никуда не выйти
shlomo
shlomo
вчера в 18:51
Думаю,что у Сергея все получится...
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:47
Терпенье и труд все перетрут.
holms918
holms918
вчера в 18:43
Есть время разобраться и подумать.
AgentART
AgentART
вчера в 18:34
Это будет понятно только тогда, когда Торпедо опять вылетит в ФНЛ.
drug01
drug01
вчера в 18:32
Надо пуд соли съесть.....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
Серега , давай в ЦСКА, уж хуже Витька точно не будешь.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:30
Всё путём Серёга.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:29
набирайся опыта))там разберёшься))
Comdiv
Comdiv
вчера в 18:27
Трудно что-то и сказать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100