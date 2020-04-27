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Валуев: «Не понимаю, что произошло у Фролова и в каком месте он раб»

вчера, 20:00

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о высказываниях вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике правительство страны.

Не могу понять, что произошло у этого человека и в каком месте он раб. Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги. Что не соответствует закону о том, что клубы должны сами искать эти денюжки.

Он говорит про оплату налога или штрафа вовремя. Но у нас все чётко знают, что на оплату штрафа есть льготное время, когда можно оплатить лишь процент от штрафа. Есть предложение не совершать правонарушения, чтобы штрафы не пришлось платить. Если ты не платишь налогов, то кислород перекрывают, и, например, ты не можешь выехать за границу. Так происходит и с теми, кто не платит алиментов и штрафов. Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется.

Что касается его слов про чипизацию, то человек сегодня сам добровольно себя чипировал. У этого вратаря вряд ли смартфон за полторы тысячи рублей, которыми часто пользуются пенсионеры, но даже с такими телефонами можно узнать место расположения владельца телефона.

Ранее «Крылья Советов» сообщили, что Фролов будет оштрафован.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:26
Вы то чего возбудились господин Валуев? Фролов высказал свое мнение. Оно кому-то может нравиться, кому-то нет. Одни будут согласны с им сказанным, другие нет. Условно в Европе тоже штрафуют за нарушение карантина, хотя он сказал, что нет, приведя в пример, что ему сказали друзья из Эстонии, Эстония это далеко не вся Европа, ну и что? Сказал человек, да и сказал, так нет же, сейчас раздуют шкандаль вселенского масштаба, а бедному великомученнику Фролову останется взойти на Голгофу. Шапито.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:05, ред.
Оптимизировали систему здравоохранения, увеличили пенсионный срок...милицию переименовали в полицию....красавцы че. Верной дорогой ведёт каменная башка в каменный век народ). С начала 90-х потеряно поколение. Кому корешки, кому вершки).
Ругать, материть бесполезно. Над ними надо только смеяться).🌽
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:58
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:56
4RT
4RT
вчера в 20:52
Один из думских бездарей и 63лизов
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:51
Что это за страна такая -Лумумба?С географией плохо?А ,сидя в госдуме,легко рассуждать,получая по 400 тыс.в месяц.А Фролова поддерживаю.Долой плешивого и его фашистский геноцидный режим
Clavан
Clavан ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
вчера в 20:45
Куча бывших гимнасток для любви, фигуристка с гражданством другой страны и абсолютно безмозглый боксер - ядро едроссии.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 20:44
-Товарищи,кто пукнул в Гос.Думе?
-Ну,я.Что,не нравится?
-Нет,нет....великолепный запах.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 20:41
"Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ" - вот это смешно читать, в парламенте сидят всякие пробитые боксеры, борцы, космонавты, певцы, вместо нормальных экономистов, юристов, социологов. В парламентах других стран тоже есть спортсмены или актеры, но не в таких количествах, как в РФ.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
вчера в 20:41
Где был Валуев, когда голосовали за антинародную пенсионную реформу? По приказу проголосовал За, как и вся правящая партия. Так кого судить надо?
Valeleo
Valeleo ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 20:40
А Валуеву за что налогоплательщики платят?
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:37
А кто выбирал едроссника Валуева в Госдуму, для бездумного голосования за можно платить не огромные деньги налогоплательщиков, а хватит и минималки.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 20:34
Как ни смешно, тут и Валуев прав, Фролов при этом, играя, получает деньги налогоплательщиков, которые совсем не подписывались ему платить))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Коли походу совсем мозги отбили, Фролов же не про себя, а про простых людей , которые вокруг
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:28
Коля хочет думать и понять да нечем.
Faustello
Faustello
вчера в 20:26
Ипать у нас страна клоунов)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:21
Поддержим Женю, он абсолютно прав.
Альфамен
Альфамен ответ VIPded (раскрыть)
вчера в 20:19
Чего он правильно сказал?Не будь он у единоросской кормушки,по другому бы говорил
VIPded
VIPded
вчера в 20:08
Всё правильно Валуев сказал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:08
Гаубица Мортира подтянулась.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:07
и не удивительно)) чем понимать то))
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:00
Не знаешь как и понять.
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