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Президент ФНЛ: «Возобновление сезона противоречит здравому смыслу»

вчера, 19:36

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в лиге.

Прежде всего, в последние дни мы вместе с руководителями РФС, РПЛ ПФЛ, клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Определенная ясность появилась после решений Исполкома УЕФА, согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон 2019-2020 относится, в первую очередь, к высшим дивизионам. Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

Между тем, дальнейшее затягивание решения этого вопроса может привести как к непредвиденным расходам клубов уже сегодня, так и к серьезным сложностям с проведением следующего первенства. 30 апреля мы проведем плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию. Однако в настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу.

При этом хочу подчеркнуть, что окончательное решение на уровне всех лиги принимается Исполкомом РФС. Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами.

Надо понимать и быть готовым к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать в себе элемент несправедливости по отношению к кому-либо. Чтобы принятые решения в итоге оказались максимально взвешенными, создана рабочая группа, в которую входят представители всех трех лиги и РФС. Кроме того, будут учтены и результаты лицензирования клубов.

Отметим, что 16 апреля президент ФНЛ занимал противоположную позицию

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:25
у каждого своя правда!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
В кабинетах куда проще все порешать...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:23
Всё идёт к тому, что футбольный сезон в России завершён, осталось объявить результаты.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:06
Доиграйте, а потом решайте!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:01
Доигрывайте 11 туров за два месяца. А со следующего сезона переходите на систему "весна-осень". Вот это было бы правильно !
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:56
Так чтобы не была элемента несправедливости, проще было доиграть без зрителей. Все равно на многие команды не ходят)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:50
По итогам собрания Торпедо протащат в ПЛ а Динамо в еврокубки. Отлично!
drug01
drug01
вчера в 19:41
У каждого президента свое мнение
Valeleo
Valeleo
вчера в 19:38
Это когда кого не касается.
beefs
beefs
вчера в 19:36
вы как всегда правы
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