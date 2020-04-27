Президент ФНЛ: «Возобновление сезона противоречит здравому смыслу»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в лиге.

Прежде всего, в последние дни мы вместе с руководителями РФС , РПЛ ПФЛ , клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Определенная ясность появилась после решений Исполкома УЕФА , согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон 2019-2020 относится, в первую очередь, к высшим дивизионам. Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

Между тем, дальнейшее затягивание решения этого вопроса может привести как к непредвиденным расходам клубов уже сегодня, так и к серьезным сложностям с проведением следующего первенства. 30 апреля мы проведем плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию. Однако в настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу.

При этом хочу подчеркнуть, что окончательное решение на уровне всех лиги принимается Исполкомом РФС . Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами.