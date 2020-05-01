Александер-Арнольд: «Санчо бы усилил „Ливерпуль“»

Защитник «Ливерпуля» поделился мнением о партнёре по сборной Англии, полузащитнике дортмундской «Боруссии» , которым интересуются топ-клубы АПЛ .

Если бы Санчо перебрался к нам, то сделал бы нашу команду сильнее.

Так что я был бы очень рад его приезду. Я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что это особенный, очень особенный талант.