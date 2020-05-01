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Александер-Арнольд: «Санчо бы усилил „Ливерпуль“»

сегодня, 05:21

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о партнёре по сборной Англии, полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо, которым интересуются топ-клубы АПЛ.

Если бы Санчо перебрался к нам, то сделал бы нашу команду сильнее.

Так что я был бы очень рад его приезду. Я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что это особенный, очень особенный талант.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нашёл способ переманить Санчо, предложив ему культовый седьмой номер, под которым играли легенды манчестерского клуба.

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vd9dnuufgzu2
vd9dnuufgzu2
сегодня в 06:36
Усилил бы команду.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 06:04, ред.
***Во всем важен баланс - игрокам легче***

Судя по последнему комментарию пользователя "Leha-ha50", игрокам при такой формуле не то что не "легче", но они даже не понимают как и когда разыгрался финал КП, т.е. человек месяц выпонял задания, делал ставки, двигался к победе в своей группе, а в итоге, попав в плей-офф, даже не понял, что произошло в последний день и что ему надо было делать ...

А вообще ситуация конечно получилась ещё забавней, чем в мартовском КП.

Либо из 19-и участников финала поняли, что надо делать в финале, только семеро (!), либо остальные 12 потратили все очки до финала, не будучи уверенными, что он состоится ... )))

В обоих случаях видна явная неопределённость текущего механизма КП, а также непонимание игроков с чем им предстоит столкнуться в финале КП. При обычной линейной формуле проведения КП такие нюансы в принципе возникнуть не могли бы
ДСА
ДСА
сегодня в 05:35
Не каждый сможет заиграть в таком клубе как Ливерпуль.
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