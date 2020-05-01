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Петров: «„Монако“ сожалеет об итоговом месте в таблице»

сегодня, 02:34

Вице-президент «Монако» Олег Петров выступил с заявлением после официального завершения чемпионата Франции. Победителем Лиги 1 был объявлен «Пари Сен-Жермен», монегаски финишировали на 9-й строчке.

Это сценарий развития событий, который «Монако», как и большинство участников нашего чемпионата, хотел избежать. Несмотря на то, что нам хотелось бы возобновить сезон, мы принимаем к сведению это решение, которое было принято во время крайне непростой обстановки, с учётом экономических последствий и действительностью, с которой нам предстоит столкнуться всем вместе.

Мы сожалеем о текущем месте в таблице, потому что нашей целью было добиться большего. На протяжении всего сезона было приложено большое количество усилий, в том числе реструктурирование, усиление состава во время трансферного окна, чтобы изменить вектор движения и пробиться в еврокубки. Нам не удалось в полной мере реализовать желаемое.

Пришло время провести анализ произошедшего, перед тем как со всей ответственностью приступить к новому сезону, чтобы вернуться сильнее. Наши цели остаются неизменными.

Я хотел бы обратиться к нашим болельщикам, с которыми мы надеемся в скором времени снова встретиться. Я уверен, что мы заслуживаем большего и сможем достичь наших целей.
Клуб продолжит поддерживать всех, кто борется с коронавирусом и прикладывает все усилия, чтобы вернуть привычный ход жизни, в том числе благодаря уже запущенным кампаниям солидарности.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 03:34
Конечно, только стали набирать обороты.
Bjuik
Bjuik
сегодня в 02:41
На что наиграли.
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