Сетьен: «Лаутаро? Возможность играть с Месси – это огромный стимул»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в очередной раз прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.
Лаутаро Мартинес – отличный футболист.
Нравится ли он Месси? Нужно спросить об этом его самого. Все хорошие футболист могут привлечь к себе интерес «Барселоны».
Также имеет место тот факт, что для многих футболистов возможность играть в одной команде с Мессии является огромным стимулом. Кто бы не хотел играть с Месси?
Недавно стало известно о новых требованиях «Интера» к «Барселоне» по трансферу Мартинеса.