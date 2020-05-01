ГлавнаяНовости

Сетьен: «Лаутаро? Возможность играть с Месси – это огромный стимул»

сегодня, 03:26

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в очередной раз прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Лаутаро Мартинес – отличный футболист.

Нравится ли он Месси? Нужно спросить об этом его самого. Все хорошие футболист могут привлечь к себе интерес «Барселоны».

Также имеет место тот факт, что для многих футболистов возможность играть в одной команде с Мессии является огромным стимулом. Кто бы не хотел играть с Месси?

Недавно стало известно о новых требованиях «Интера» к «Барселоне» по трансферу Мартинеса.

Все новости
Петров: «„Монако“ сожалеет об итоговом месте в таблице»
Сегодня, 02:34 Комментарии2
Паулиста о возобновлении сезона: «Здоровье важнее футбола!»
Сегодня, 02:04 Комментарии2
Агуэро: «Игроки боятся возобновления сезона. У них есть семьи»
Сегодня, 01:31 Комментарии5
Радосавлевич: «В Словении сейчас нельзя ездить между городами»
Сегодня, 01:08 Комментарии2
Рюдигер: «„Ливерпулю“ нужно отдать титул. Они его заслужили»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Жоау Мариу: «Роналду многое делает для Португалии»
Вчера, 22:20 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
BZ2315
BZ2315
сегодня в 03:27
Для Луатаро это конечно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100