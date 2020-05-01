Сетьен: «Лаутаро? Возможность играть с Месси – это огромный стимул»

Главный тренер «Барселоны» в очередной раз прокомментировал слухи об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» .

Лаутаро Мартинес – отличный футболист.

Нравится ли он Месси? Нужно спросить об этом его самого. Все хорошие футболист могут привлечь к себе интерес «Барселоны».

Также имеет место тот факт, что для многих футболистов возможность играть в одной команде с Мессии является огромным стимулом. Кто бы не хотел играть с Месси?