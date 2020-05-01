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Агент Сафонов о Давыдове: «Футболисты по другим правилам живут?»

сегодня, 18:25

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о ситуации, что бывшим форвард московского «Спартака» Денис Давыдов не может вернуться в Россию, расторгнув контракт с софийским ЦСКА.

Сейчас многие в Россию не могут вылететь. Не вижу в этом никаких проблем. Многие, кто улетел из страны, сейчас не могут прилететь назад. Футболисты по другим правилам живут? Они такие же граждане России. Значит, сейчас комплектуются вывозные рейсы, когда соберут достаточно людей, тогда и полетят.

Не будут же самолёты туда-сюда летать, это же не такси. Сейчас остаётся ждать и искать варианты вернуться, не навсегда же закрыли. В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь. Наверняка сейчас комплектуют чартер, чтобы был полный самолёт.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:16
Лол, агент даже по теме не мог ответить.

Денис сказал, что он уже купил билет на болгарский самолет, при чем тут чартер.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:56
Одна вонь от спартачей, которые бывшими не бывают...
beefs
beefs
сегодня в 18:52
что сделаешь, коронавирус
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:27
Пусть там сидит, нечего заразу везти.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:27
мальчику нужна была известность ))он её теперь получил)) но как был ненужным так и останется)))
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