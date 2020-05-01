Агент Сафонов о Давыдове: «Футболисты по другим правилам живут?»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о ситуации, что бывшим форвард московского «Спартака» не может вернуться в Россию, расторгнув контракт с софийским ЦСКА .

Сейчас многие в Россию не могут вылететь. Не вижу в этом никаких проблем. Многие, кто улетел из страны, сейчас не могут прилететь назад. Футболисты по другим правилам живут? Они такие же граждане России. Значит, сейчас комплектуются вывозные рейсы, когда соберут достаточно людей, тогда и полетят.

Не будут же самолёты туда-сюда летать, это же не такси. Сейчас остаётся ждать и искать варианты вернуться, не навсегда же закрыли. В Европе нет такого, что человека просто выгонят, игроку должны помочь. Наверняка сейчас комплектуют чартер, чтобы был полный самолёт.