За и против. Возвращение большого футбола

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вчера, 12:59

«Соккер.ру» анализирует самую важную тему последних дней – отмены турниров.

Споры, стоит ли играть летом и продолжать ведущие лиги, не утихают. В отдельных странах уже включились политики: вслед за бельгийцами и голландцами вчера власти Франции запретили массовые спортивные мероприятия до осени.

Но премьер-министр заявил об отмене и одновременно не смог внятно сформулировать, подходит ли юридически матч без зрителей под определение? Если в июне заработают французские предприятия с десятками работников в одном помещении, то почему запретили именно спорт?

Контакты на поле – не аргумент, стыки игроков будут летом на тренировках, а их никто до осени не запретит. А поскольку во всех странах слышим одни и те же доводы за полную отмену футбола до осени, то поищем контраргументы.

«Забота о здоровье спортсменов – прежде всего»

А футболист не может заразиться от жены, которая сходила в магазин? Полный запрет на спорт без зрителей в Бельгии, Нидерландах и Франции связан с тем, что чиновники боятся смерти тренера или футболиста. Если это случится после официального разрешения на рестарт, то затаскают по судам о компенсации, а политическую репутацию помножат на ноль. Вот чего реально боятся футбольные чиновники и политики – что умрет кто-то значимый.

Опасаются ярлыка «убийца звезды футбола». Никто из чиновников не защитил нормально безымянных медицинских работников, которые уже болеют и умирают, но у медсестры из Парижа нет семьи с миллионами на адвокатов. Боятся худшего сценария, вот и вся причина. А спортсменов выделили, поскольку богатые и знаменитые, резонанс в случае трагедии будет невероятным. Чиновники прикрыли свою пятую точку, думают они о своей карьере.

«Незачем играть летом, безопаснее начать осенью»

Спокойный старт нового сезона осенью? Нет гарантий, что не будет второй волны. Кто сказал, что есть выбор? Возможно, миру придется научиться жить в новых условиях еще год или полтора, до появления работающей вакцины. Конечно, не исключен благоприятный сценарий – летом из-за климата, что влияет на скорость распространения вируса, пандемия затухнет, а осенью вспышки будут локальными. Судя по разной статистике в теплых и холодных штатах США – сравните Калифорнию (46 смертей на миллион жителей) и штат Нью-Йорк (1 180 смертей), гипотеза о климате может оказаться верной.

Понятно, что и густота населения важна и факторов невероятно много, но в безалаберной Греции, где пандемия началась позднее, чем в Италии и Испании, все намного лучше, и в апреле в Афинах было заметно теплее, чем в Риме и Мадриде. Даже в Иране с теплом выше 20 градусов пошел спад. Есть шанс, что человечеству повезет хотя бы со скоростью распространения. Но если именно на теплые летние месяцы припадет затишье – нужно потратить время на попытку поиграть в футбол без зрителей. Важно обкатать схему, ведь не исключено, что таким футбол будет до 2021 года как минимум.

«Хотя бы один игрок заболеет – рестарт невозможен»

Этот пункт связан с первым – чиновники прикрывают себя. Бредовая информация из Англии от авторитетной газеты «The Telegraph». Якобы британские власти хотят запретить продолжение АПЛ , если хотя бы один игрок любого клуба заболеет. Извините, а если у футболиста будет заразная корь, то сезон прервут? Нет, его изолируют и вылечат. С травмами та же история – даже эпидемия повреждений не ведет к отмене матчей.

Если задрать планку безопасности на высоту изоляции целой индустрии в случае одного заболевания, то Серия А и Ла Лига не вернутся даже осенью – там многие уже переболели. Дибала никак не получит два негативных теста подряд, хотя в его случае даже симптомов особых не было. Просто иммунная система так реагирует, а на восстановления порой нужно 3-4 недели. Вируса надо опасаться, но если сделать столько тестов, как планируют в АПЛ – на 4 миллиона фунтов, то футбольный матч будет намного безопаснее похода в супермаркет.

«Нельзя думать только о деньгах, здоровье — важнее»

Знаете, на что похож этот аргумент? Когда беременную спрашивают: «Кого хочешь больше, мальчика или девочку?» А та в ответ: «Без разницы, лишь бы здоровый ребенок». Стоп. Не это спрашивали! Никто не мечтает о больном ребенке. Вопрос был о предпочтениях – мальчик или девочка. Так и здесь: уход от прямого ответа, якобы плохие клубы думают о деньгах, а хорошие чиновники напоминают — здоровье важнее. Конечно, важнее, но это очевидно, как и то, что без денег не купить еды в магазине.

Вот только часть футболистов заразятся в обыденной жизни, это неизбежно. И на тренировках со сборами заразятся за лето, не нужно матчей. А многие клубы попросту исчезнут, если футбол не возобновить летом, получив деньги от ТВ. Если не доиграют сезоны в топ-4, планируя начать в сентябре, могут потерять дважды, когда начнется вторая волна осенью. Большой футбол не проживет до весны 2021 года без матчей, трансляций и рекламы. Нужно искать баланс, а видим, как омывают руки. «Мы все запретили, а что вам конец – нас не волнует». С мелким бизнесом многие политики поступили так же: закрыли, и это вроде как уже не их проблема.

Мнение читателей. Вы за рестарт сезона, или его отмену?

Тяжелее всего человеку дается принятие неизбежного? Не исключено, что придется жить в новом, более опасном мире ближайшие месяцы. Придется спасать бизнес – мелкий и средний, реанимировать индустрии – например, кинопроизводство или спорт. Сотни миллионов людей не могут прожить без работы три, шесть, девять месяцев.

Нельзя доходить до маразма. В мире миллионы чиновников ходят на работу и контактируют, а изолируют только заболевших на время. Даже Борис Джонсон ходит на работу. Чем футболисты отличаются? Обычным людям в Италии разрешили пробежки, но спортсменам запретили тренировки под присмотром врачей и тренеров.

Нет логики, есть страх потерять политический вес, если кто-то известный заболеет и умрет. Но умнее делегировать ответственность футбольным чиновникам и клубам – пусть сами решают, а от властей нужен только четкий медицинский протокол. Никто не знает, получится ли у немцев, испанцев и итальянцев, но они хотя бы попытаются.

И возвращаются не просто так. Команды кормят тысячи людей – у футболиста деньги есть, а у работника стадиона или клубной базы средства скоро закончатся. И не во всех странах солидная денежная поддержка со стороны государства, чтобы не переживать. Возможен только временный карантин. Пока ученые спорят, будет ли вторая вспышка осенью, летние месяцы нужны для попытки вернуться к жизни.

Президент Ла Лиги Тебас прав – власти Франции поспешили. Никто не утверждает, что отмены в Англии, Испании, России или Германии в итоге не будет. Но одновременно нельзя сдаваться, не думая о людях. Пострадали миллионы предприятий по всему миру, и любой аналитик подтвердит – будет точка на графиках заболеваемости и истощения финансовых ресурсов людей, когда придется принять волевое решение.

Хотите, не хотите – карантин не навсегда. Пока бельгийцы, голландцы и французы показали пример трусости, а не рациональности. Впрочем, не привыкать – в критические моменты на флаге знаменитой республики часто остается только белый цвет. И это не упрек, а констатация. Не исключено, что в итоге именно паникеры окажутся правы – если сработает худший сценарий, то отменят весь спорт до конца года, в том числе Лигу чемпионов, где ПСЖ и «Лион» уже планируют сыграть за рубежом.

Но даже ученые говорят, что настрой важен при любом моральном испытании. Кто не сдается и не паникует – лучше переносят проблемы. А поскольку динамика заболеваемости показывает, что в итоге многие в мире или не пострадают вовсе, или перенесут болезнь в легкой форме, то получите миллионы людей с твердым убеждением, что карантин был лишним. Нет, он не является лишним, но паника мешает, как и запреты ради запретов.

Матч без зрителей, но с трансляцией на весь мир, поддержит индустрию, а в футбольных странах – как Англия, Испания или Италия, еще и будет символом возвращения к жизни, моральной терапией для миллионов жителей, что сейчас крайне важно. При грамотной защите спортсменов риски можно минимизировать, а вот полная отмена говорит о нежелании работать.

Конечно, политикам проще ждать осени. Но что это дает? Французам придется возобновлять игры в сентябре, невзирая на показатели заболеваемости и риск, что тогда заболеет игрок или тренер. Получится, что просто потеряли время и убили свой футбол. В Лиге 1 также будет скандал с разделом мест – оценивают три варианта фиксации результатов, а там вылетают и попадают в еврокубки разные клубы.

Да и как будет смотреться Франция, если Ла Лигу и Серию А благополучно доиграют, хотя испанцы и итальянцы пострадали еще сильнее? Если шведы начнут сезон, австралийцы, южные корейцы сыграют летом, даже китайцы, то о какой заботе про здоровье игроков речь, если никто не пострадает в названных странах? Незачем в апреле принимать решение для июня.

Отменить рестарт можно за один день в любой момент, если вмешаются непреодолимые обстоятельства. А если не вмешаются – стоит играть и радоваться, чтобы хотя бы футбол вернулся в мае или июне.