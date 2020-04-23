История одного скандала: «Динамо» vs «Зенит», Шунин vs петарда

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вчера, 15:25

«Соккер.ру» — о ненависти друг к другу фанатов команд, в цветах которых есть одинаковые цвета.

За петарду, брошенную с сектора фанатов «Зенита» и попавшую в Антона Шунина поздней осенью 2012 года, петербуржцы расплатились техническим поражением. Это не расследование, и я не собираюсь доказывать неправоту одних и обелять других, просто изложу факты давнего, но не забытого скандала. Но чтобы понять, что именно случилось 17 ноября 2012-го, нужно начать с истоков фанатского противостояния динамовцев и зенитовцев.

Война молодых

Участники фанатских движений «Зенита» и «Динамо» подтвердят, что в 90-е между «бело-голубыми» и «сине-бело-голубыми» царили лад, мир, дружба и даже жвачка. Когда «Зенит» в 1996 году вернулся в высшую лигу, главного врага определил Павел Федорович Садырин — «Спартак». Зато петербуржцы завели дружбу с армейцами и динамовцами, которые приезжали в Санкт-Петербург и сидели на соседних секторах с местными, учили тех «вегетарианским» кричалкам против свиного мяса.



Но идиллия продолжалась недолго: все поменялось буквально за два-три года. В фанатских движениях обоих клубов начала бурлить молодая кровь, отрицающая установившиеся отношения и ищущая новых врагов. Точкой отсчета стал финал Кубка России 1999 года, в котором «Зенит» одержал волевую победу с дублем Александра Панова. По мнению динамовской группировки «Патриоты», гости из Северной столицы неуважительно праздновали победу своей команды, так что после матча петербуржцев отлавливали близ «Лужников» и избивали.



Этот случай не получил большого резонанса, но каждая новая встреча углубляла топор войны, и пока старые фанаты продолжали брататься, агрессивная молодежь установила новый порядок. Главную роль сыграли все те же «патриоты», которые гоняли приезжих зенитовцев на следующем домашнем матче, а осенью совершили несколько диверсий уже на берегах Невы. Из-за их действий пострадали другие москвичи, в которых фанаты «Зенита» уже видели угрозу, в общем, маховик войны раскрутился, и его было уже не остановить.



В 2000 году локальные конфликты переросли в массовые столкновения, печально известна драка возле спорткомплекса «Юбилейный», которая унесла жизнь 15-летнего фаната «Зенита» Виталия Петухова. Говорят, были и другие жертвы, не признанные официально. В любом случае, точка невозврата была пройдена. Еще несколько лет фанаты «Зенита» и «Динамо» втаптывали друг друга в асфальт, тушили файеры о лицо оппонентов, дрались на ножах, а одного старого фаната «бело-голубых» сбросили на рельсы в метро.



После 2005 года правоохранительные органы стали жестче контролировать фанатов, массовых драк уже не было, зато ненависть вылилась в баннерную войну, апофеозом в которой стали баннеры о Льве Яшине и погибшем фанате «Зенита». Культурные петербуржцы в 2008-м большими буквами написали: «Сдох ваш Яшин, сдохнет „Динамо“!» «Ландскрона» осудила изготовителей позорного полотна, но москвичи не учли этого и спустя пару лет в ответ пробили дно баннером с рукой, держащей арматуру и подписью: «С юбилеем, парни!» Это была десятая годовщина гибели Виталия Петухова… Вот такой бэкграунд у истории, случившейся в ноябре 2012-го на «Арене Химки».

О событиях 17-го ноября 2012 года

Самое примечательно вот что: семь с половиной лет назад произошедшее на «Арене Химки» даже не шокировало. Это было частью нашей с вами футбольной реальности. Вот что я сам писал по итогам того инцидента на «Соккер.ру»:

Проблема не новая, удивительно, что даже по внутренним ощущениям срыв центрального матча тура – не такое уж большое событие. Да, это широченный плацдарм для мнений, но согласитесь, что мы уже морально готовы к таким форс-мажорам. И само наличие этого внутреннего иммунитета пугает, ведь закален он условиями, в которых существует российский футбол.

Петарда, подорвавшаяся рядом с Антоном Шуниным на 37-й минуте встречи «Динамо» — «Зенит» стала квинтэссенцией противостояния фанатов двух клубов, ведь ненависть вышла на новый уровень, и теперь даже футболисты не могли чувствовать себя в безопасности (через полтора года после инцидента с петардой от петербургского Гулливера достанется Владимиру Гранату).



С петардой и Шуниным все более или менее ясно: даже если не было цели навредить вратарю, тем более что попасть в одинокую фигуру намеренно с шизящего сектора через заградительную сетку довольно сложно, все равно будь готов к последствиям, если бросаешь такие предметы на поле. Но для полноты картины нельзя не упомянуть еще об одной низости, которая привела зенитовцев перед матчем в звериный гнев.



Я очень не хочу приписывать эту подлость фанатам «Динамо», потому что негодяи и идиоты не имеют клубных цветов, но понятно, что петербуржцы всем своим существом ощетинились на «бело-голубых». Честно говоря, даже пересказывая эту грязь, испытываю щемящее чувство неловкости, но историческая правда важнее. Перед матчем на фанатов «Зенита», которые шли к стадиону, бросили вот такие листовки, имитирующие продовольственные карточки блокадного Ленинграда:

Без комментариев.

Последствия