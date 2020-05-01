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Денис Давыдов: «МИД России отказался принимать своих граждан!»

сегодня, 18:04

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, который расторг контракт с софийским ЦСКА, рассказал о том, что он не может вернуться в Россию.

Всем привет! Не думал, что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София.

В связи со сложившейся обстановкой в мире в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент границы уже были закрыты.

И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идет речи! 2 мая 2020 года правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София – Москва – София, для вывоза своих граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрел билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал.

Но вчера, 30 апреля, МИД России отказался принимать своих граждан! Болгарский самолет полетит пустой. И за два дня до вылета нам сообщают об этом! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!

Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода. Получается, граждане Болгарии для Болгарии важны, а граждане России нет?! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья в это непростое время!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет! Не думал , что мне придется писать об этом тут, но приходится! На данный момент я нахожусь в Болгарии, так как у меня действовал контракт с клубом ЦСКА София. В связи со сложившейся обстановкой в мире, в клубе начались финансовые трудности: клуб предложил мне расторгнуть договор и вернуться домой. Я согласился, но с условием, что будет рейс до Москвы. На тот момент, границы уже были закрыты. И вот уже месяц я нахожусь на территории Болгарии в ожидании вывозного рейса. Об организации вывозных рейсов пока не идёт речи!!!! 02.05.2020 года, правительство Болгарии организовывает рейс, который следует по маршруту София-Москва-София, для вывоза СВОИХ граждан из России. Узнав, что на этом рейсе я смогу вернуться на Родину, я приобрёл билеты, расторг контракт и сдал квартиру, в которой проживал. Но вчера 30.04 МИД РОССИИ ОТКАЗАЛ ПРИНИМАТЬ СВОИХ ГРАЖДАН!!! Болгарский самолёт полетит пустой. И за 2 дня до вылета нам сообщают об этом!!! Как будто только вчера узнали о самолете из Болгарии!🤦🏻‍♂️ Я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода🤦🏻‍♂️ Получается, граждане Болгарии для Болгарии — важны, а граждане России нет?!!! Я понимаю, что ситуация сложная, но я хочу придать этому огласку! На чудо не надеюсь, но надеюсь, что хоть что-то изменится по отношению к своим гражданам! Всем здоровья, в это непростое время!🙏🏻💪🏻

Публикация от Denis Davydov (@davydovdenis69)

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:08
Тут за одно имя и фамилию надо персонально самолёт отправлять!).. Не потомок ли футболист героя Отечественной войны с французами?).
Удачи ему дойти, доскакать, долететь. Родина ждёт его).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:04
Обнищал.....).
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:56
Давыдов не открыл секрет, давно об этом догадывались
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:52
Этому типу я НЕ верю, читай новости МИД России ( заявление Марии Захаровой по этому вопросу.)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:45
Сам говорит, что граница закрыта, купил у мошенников билеты, остался на бабах и страна виновата теперь.
Шишанутый
Шишанутый ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 18:25
Читай внимательно новость самолет организовала болгарская старана а Росия отказалась от своего гражданина и самолет полетел пустым. А болгары почему то заботятся о своих и сами запустили рейс чтобы забрать из другой страны. То что сидят игроки в Рпл не стремятся уехать в Европу их критиковали. Как игрок уехал в Европу играть все равно критикуют. Вас не поймеш!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:24
Не говори глупости, скольких уже вывезли и вывозить будут. Слишком много забугорников осталось.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:21
Деньги небойсь есть, подожди, заберут, таких чудиков по свету много, уезжали из России с удовольствием, а как жаренный петух клюнул в зад, вспомнили о родине. Самолётов не хватит вывозить вас по одному по всему миру. ИМХО.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:20, ред.
Этот Давыдов что только вчера родился? Давно всем известно что росийскому правительству плевать на свой народ пусть хоть помрут все. Это в цивилезованых странах принято заботится о своих гражданах но Росия к таковым не относится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:12, ред.
уметь надо....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:11
ехал за деньгами, разорвал контракт а теперь страна виновата что его домой не везут)))смешной идиот)) не 14 лет - думать надо было))
ДСА
ДСА
сегодня в 18:07
Пусть за границей сидит!
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