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«Эвертон» раскритиковал Кина за вечеринку во время карантина

сегодня, 12:36

Руководство «Эвертона» подвергло критике форварда команды Моизе Кина за то, что он устроил дома вечеринку во время карантина.

Клуб глубоко разочарован поведением игрока. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми.

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shur
shur
сегодня в 13:33
...в Италии на Родине зажёг бы,где смертность запредельная, в бетоне бы очнулся,с мафией не забалуешь! ...ну 20 лет-уму та нет!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:14
Ещё и фунтом наказать надо.
Clavан
Clavан
сегодня в 12:52
Расслабляться тоже надо.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 12:44
А если-бы с геями под хвост баловался,то абсолютно приемлемо.
В гейропе лучше с бабами развлекаться молча)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:41
ну хвалить то точно не могли))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:40
Даже в тюрьмах расслабляются.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 12:38
Кому он хуже сделал?
AgentART
AgentART
сегодня в 12:37
Правильно совершенно раскритиковали.
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