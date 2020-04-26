«Эвертон» раскритиковал Кина за вечеринку во время карантина

Руководство «Эвертона» подвергло критике форварда команды Моизе Кина за то, что он устроил дома вечеринку во время карантина.
Клуб глубоко разочарован поведением игрока. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми.
Руководство «Эвертона» подвергло критике форварда команды Моизе Кина за то, что он устроил дома вечеринку во время карантина.
Клуб глубоко разочарован поведением игрока. Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми.
В гейропе лучше с бабами развлекаться молча)
В гейропе лучше с бабами развлекаться молча)