Депутат Лебедев о Давыдове: «Давайте теперь во всем обвинять правительство»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев не поддержал бывшего форварда московского «Спартака» , который не может вернуться в Россию после того, как расторг контракт с софийским ЦСКА .

У нас сейчас тысячи туристов не могут вернуться на родину. Не вижу целенаправленных действий по отношению к отдельному человеку или стране. Очень много людей на территории разных государств, обвинять кого-то сейчас неправильно. В ближайшее время ситуация исправится. Либо мы всех вывезем, либо карантин закончится, и люди смогут спокойно передвигаться. В аэропорту Токио живут тысячи российских туристов, которые не могут вылететь, потому что нет самолёта. Всем, кто оказался в такой ситуации, российское правительство выделяет деньги, пусть небольшие, но этого хватает, чтобы снять жильё. Мы не знаем, сколько туристов застряли в Болгарии. Из США вчера прилетел самолёт, привёз 250 человек. А если где-то застряло три-четыре наших гражданина… Тем более многие туристы сидят в такой ситуации исключительно по своей глупости.

Давыдов тоже мог бы подумать, прежде чем разрывать контракт, хлопать дверью. А как он думал домой попасть? Давайте теперь обвинять во всём правительство, что Давыдов такой чудак и не может улететь. На этих людях тоже должна лежать ответственность. Прежде чем высказывать претензии и принимать решения, нужно думать головой. Уверен, Давыдов не бедный человек, он в состоянии снять себе жильё до окончания карантина.