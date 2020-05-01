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Депутат Лебедев о Давыдове: «Давайте теперь во всем обвинять правительство»

сегодня, 18:19

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев не поддержал бывшего форварда московского «Спартака» Дениса Давыдова, который не может вернуться в Россию после того, как расторг контракт с софийским ЦСКА.

У нас сейчас тысячи туристов не могут вернуться на родину. Не вижу целенаправленных действий по отношению к отдельному человеку или стране. Очень много людей на территории разных государств, обвинять кого-то сейчас неправильно. В ближайшее время ситуация исправится. Либо мы всех вывезем, либо карантин закончится, и люди смогут спокойно передвигаться. В аэропорту Токио живут тысячи российских туристов, которые не могут вылететь, потому что нет самолёта. Всем, кто оказался в такой ситуации, российское правительство выделяет деньги, пусть небольшие, но этого хватает, чтобы снять жильё. Мы не знаем, сколько туристов застряли в Болгарии. Из США вчера прилетел самолёт, привёз 250 человек. А если где-то застряло три-четыре наших гражданина… Тем более многие туристы сидят в такой ситуации исключительно по своей глупости.

Давыдов тоже мог бы подумать, прежде чем разрывать контракт, хлопать дверью. А как он думал домой попасть? Давайте теперь обвинять во всём правительство, что Давыдов такой чудак и не может улететь. На этих людях тоже должна лежать ответственность. Прежде чем высказывать претензии и принимать решения, нужно думать головой. Уверен, Давыдов не бедный человек, он в состоянии снять себе жильё до окончания карантина.

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Брулин
Брулин
сегодня в 19:29
Лебедев все что касается спорта комментирует?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:22
не стоит он ленты)))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:21
Началось...теперь кто кого...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:20
Замолчи...
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