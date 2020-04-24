Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды Артема Дзюбы, пока занимает должность в петербургском клубе.
Напомним, что Дзюба критиковал Малафеева в конце 2018 года из-за того, что перед чемпионатом мира тот не отпустил форварда в другую команду для получения игровой практики. Также недавно Дзюба заявил: «Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую».
Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.
А ведь был такой "мужик", троллил, оскорблял, а тут бац и переобулся в правильного длинного комментария)))))
А ведь был такой "мужик", троллил, оскорблял, а тут бац и переобулся в правильного длинного комментария)))))
Цирк)
Цирк)
Во первых, ты написал и спрятался за игнором это и есть слив! Во вторых, тебя никто не оскорблял, а то ,что ты сам тут себе напридумывал - твои трудности! И в третьих, связь между аккаунтами никто и не скрывал, прикинь? Иначе бы я просто не стал бы с него тут писать! Логично же, во всех трёх пунктах, только ты во всем постоянно видишь подвох )) Видимо обманывали часто))
Отдыхай
Во первых, ты написал и спрятался за игнором это и есть слив! Во вторых, тебя никто не оскорблял, а то ,что ты сам тут себе напридумывал - твои трудности! И в третьих, связь между аккаунтами никто и не скрывал, прикинь? Иначе бы я просто не стал бы с него тут писать! Логично же, во всех трёх пунктах, только ты во всем постоянно видишь подвох )) Видимо обманывали часто))
Отдыхай
Ты сам о себе всё сказал.......
Ты сам о себе всё сказал.......
И где именно я отвергал, что Дзюба является воспитанником Спартака? Уточнишь?
А заодно, мне всё таки ответь, под конец, как спится по ночам, с подобным капитанством?? Ну хотя бы тебе стыдно? Ну хоть чуть чуть? Или питерские и стыд, понятия не совместимые?
И где именно я отвергал, что Дзюба является воспитанником Спартака? Уточнишь?
А заодно, мне всё таки ответь, под конец, как спится по ночам, с подобным капитанством?? Ну хотя бы тебе стыдно? Ну хоть чуть чуть? Или питерские и стыд, понятия не совместимые?
Так же запомни в попытке ответить пытаясь задеть тему с родителями, ты прежде всего унижаешь самого себя в глазах противника и всей общественности!
Всё зависит от воспитания и как ты сам относишься к своим родителям.
А Дзюба, да мне лично пофиг до него, это ваша война, ваша боль. Но отвергать, что он был воспитанником Спартака и то, что такой характер у него был ещё с тех времён смысла нет, все знают об этом. Сейчас же он просто заматерел, набрался опыта.
Думаю дальше продолжать беседу нет смысла, но ты задумайся о чём я сказал выше!
Так же запомни в попытке ответить пытаясь задеть тему с родителями, ты прежде всего унижаешь самого себя в глазах противника и всей общественности!
Всё зависит от воспитания и как ты сам относишься к своим родителям.
А Дзюба, да мне лично пофиг до него, это ваша война, ваша боль. Но отвергать, что он был воспитанником Спартака и то, что такой характер у него был ещё с тех времён смысла нет, все знают об этом. Сейчас же он просто заматерел, набрался опыта.
Думаю дальше продолжать беседу нет смысла, но ты задумайся о чём я сказал выше!
А кто Дзюба и Бузова ответь сам,знает ли их мир,Бузова всемирно известная певица,Дзюба кто,можешь его сравнить с Неймаром Месси,не только с ними даже с любым игроком Атлетико итд?
А кто Дзюба и Бузова ответь сам,знает ли их мир,Бузова всемирно известная певица,Дзюба кто,можешь его сравнить с Неймаром Месси,не только с ними даже с любым игроком Атлетико итд?
И далеко не"фся страна, кроме спартачей", была тогда в восторге и умилялась от засыпающего на ходу львенка
И далеко не"фся страна, кроме спартачей", была тогда в восторге и умилялась от засыпающего на ходу львенка
Дзюбу именно пнули, если в нем были бы заинтересованны, разве отправили бы его по арендам скитаться? Нет! Всё вроде бы на ладони, только тебя почему то постоянно озадачивает.
Дзюбу именно пнули, если в нем были бы заинтересованны, разве отправили бы его по арендам скитаться? Нет! Всё вроде бы на ладони, только тебя почему то постоянно озадачивает.
А то, что он сейчас представляет так это просто опыт общения со спартачами и не более того. Отсальная страна, как и я смотрим на это с удовольствием, нас это забавляет.
"Раздевалочная крыса, куртизан и трепло" это как раз эпоха Дзюбы в Спартаке и это нет смысла опровергать.
Ну, а родителей ты зря сюда приплетаешь. Тем более уверяешь, откуда тебе знать? Это как минимум некрасиво. Трогать родителей это самое последнее дело! Если ты как то хотел меня задеть, то я скажу просто с такими просто перестою общаться.
А то, что он сейчас представляет так это просто опыт общения со спартачами и не более того. Отсальная страна, как и я смотрим на это с удовольствием, нас это забавляет.
"Раздевалочная крыса, куртизан и трепло" это как раз эпоха Дзюбы в Спартаке и это нет смысла опровергать.
Ну, а родителей ты зря сюда приплетаешь. Тем более уверяешь, откуда тебе знать? Это как минимум некрасиво. Трогать родителей это самое последнее дело! Если ты как то хотел меня задеть, то я скажу просто с такими просто перестою общаться.
Кстать, когда я начал болеть за Спартак, твои родители еще не познакомились. Уверяю.
Кстать, когда я начал болеть за Спартак, твои родители еще не познакомились. Уверяю.
А как же фразы Дзюбы: «Пусть говорит наш тренеришка» (про Эмери)?
Скандал в раздевалке (украденные деньги)?
А конфликты с Карпиным?
Вот ты говоришь: "Спартак дал ему пинка" А вот на самом деле история была другой. Дзюба поставил ультиматум и не получив положительного результата подписал контракт с Зенитом. Что сделал Спартак пнут под зад Дзюбу? Нет он его даже в аренду в Зенит не пускал за бабки, правда потом посчитав убытки отправил его в Ростов. Так получается тогда Дзюба послал Спартак, а никак наоборот.
Не пытайтесь переписать историю! Ну ей богу нелепо смотрится......
А как же фразы Дзюбы: «Пусть говорит наш тренеришка» (про Эмери)?
Скандал в раздевалке (украденные деньги)?
А конфликты с Карпиным?
Вот ты говоришь: "Спартак дал ему пинка" А вот на самом деле история была другой. Дзюба поставил ультиматум и не получив положительного результата подписал контракт с Зенитом. Что сделал Спартак пнут под зад Дзюбу? Нет он его даже в аренду в Зенит не пускал за бабки, правда потом посчитав убытки отправил его в Ростов. Так получается тогда Дзюба послал Спартак, а никак наоборот.
Не пытайтесь переписать историю! Ну ей богу нелепо смотрится......
Он ещё игроком Спартака стал давать скандальные интервью и та история с раздевалкой тоже была в Спартаке, а сейчас он просто набрался опыта.
Так, что отмазка типа у нас он был порядочным не пройдёт, как раз наоборот, Тарасовка вырастила такого Дзюбу.
А историю сегодня многие хотят переписать: поляки, хохлы и т.д. но история она и есть история и мы не дадим её переписать, мы всё знаем, мы всё помним!
Он ещё игроком Спартака стал давать скандальные интервью и та история с раздевалкой тоже была в Спартаке, а сейчас он просто набрался опыта.
Так, что отмазка типа у нас он был порядочным не пройдёт, как раз наоборот, Тарасовка вырастила такого Дзюбу.
А историю сегодня многие хотят переписать: поляки, хохлы и т.д. но история она и есть история и мы не дадим её переписать, мы всё знаем, мы всё помним!
Могут меняться клубы, а родина у него одна, Тарасовка и с этим не поспоришь.
Могут меняться клубы, а родина у него одна, Тарасовка и с этим не поспоришь.
Радость Побед и горечь поражений, а тут какие то тёрки на ровном месте
Радость Побед и горечь поражений, а тут какие то тёрки на ровном месте