Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу»

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вчера, 15:09

Заместитель спортивного директора «Зенита» заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды , пока занимает должность в петербургском клубе.

Напомним, что Дзюба критиковал Малафеева в конце 2018 года из-за того, что перед чемпионатом мира тот не отпустил форварда в другую команду для получения игровой практики. Также недавно Дзюба заявил: «Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую».