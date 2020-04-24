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Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу»

вчера, 15:09

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что не собирается обсуждать поступки и заявления форварда команды Артема Дзюбы, пока занимает должность в петербургском клубе.

Напомним, что Дзюба критиковал Малафеева в конце 2018 года из-за того, что перед чемпионатом мира тот не отпустил форварда в другую команду для получения игровой практики. Также недавно Дзюба заявил: «Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую».

Я не буду комментировать слова Артема до момента, пока я являюсь сотрудником клуба. Поэтому я не хотел бы развивать эту ситуацию пока что, хотя у меня есть много что сказать. Я думаю, что придет время, когда я смогу прокомментировать определенные его слова, действия и поступки.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
сегодня в 00:46
Интересно гоняют байкала по сайту))
А ведь был такой "мужик", троллил, оскорблял, а тут бац и переобулся в правильного длинного комментария)))))
Против_всех
Против_всех
вчера в 23:57
    Против_всех
    Против_всех
    вчера в 23:53, ред.
    Тебе, звёздный:

    Во первых, ты написал и спрятался за игнором это и есть слив! Во вторых, тебя никто не оскорблял, а то ,что ты сам тут себе напридумывал - твои трудности! И в третьих, связь между аккаунтами никто и не скрывал, прикинь? Иначе бы я просто не стал бы с него тут писать! Логично же, во всех трёх пунктах, только ты во всем постоянно видишь подвох )) Видимо обманывали часто))

    Отдыхай
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Против_всех (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Ну во первых слился ты сам, а именно тогда когда стал меня оскорблять, причём посмотри даже без жалоб обошлось. Главное узнал связь твоих аккаунтов.
    Против_всех
    Против_всех
    вчера в 23:32, ред.
    За что удалили два комментария? Поди по жалобе ещё?
    Против_всех
    Против_всех ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Слился? Заигнорил? Умничка, отдыхай, ты себя показал уже во всей красе))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 22:52
    То есть когда ты высказываешься о родителях ты только пытаешься задеть оппонента, а так ты ангел их не трогаешь? Ты сам себя то слышишь?
    Ты сам о себе всё сказал.......
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 22:37, ред.
    Если я кого то и задевал своим ответом, то не родителей, а Тебя! Не пытайся найти в моих словах того, чего нет! Не найдешь, как бы тебе этого не хотелось.

    И где именно я отвергал, что Дзюба является воспитанником Спартака? Уточнишь?

    А заодно, мне всё таки ответь, под конец, как спится по ночам, с подобным капитанством?? Ну хотя бы тебе стыдно? Ну хоть чуть чуть? Или питерские и стыд, понятия не совместимые?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Запомни на будущее и передай своим детям, а они пусть своим и так далее. Что бы не случилось, как бы тебя не задели, как бы тебе обидно не было бы, никогда не трогай родителей, это святое!
    Так же запомни в попытке ответить пытаясь задеть тему с родителями, ты прежде всего унижаешь самого себя в глазах противника и всей общественности!
    Всё зависит от воспитания и как ты сам относишься к своим родителям.
    А Дзюба, да мне лично пофиг до него, это ваша война, ваша боль. Но отвергать, что он был воспитанником Спартака и то, что такой характер у него был ещё с тех времён смысла нет, все знают об этом. Сейчас же он просто заматерел, набрался опыта.
    Думаю дальше продолжать беседу нет смысла, но ты задумайся о чём я сказал выше!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Footbolista (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Неймар один из лучших игроков мира почти уровень Месси и вес мир видит и знает об этом.
    А кто Дзюба и Бузова ответь сам,знает ли их мир,Бузова всемирно известная певица,Дзюба кто,можешь его сравнить с Неймаром Месси,не только с ними даже с любым игроком Атлетико итд?
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 21:39, ред.
    Дзюба ,именно оказавшись в зените, по факту произошедшего, стал куртизаном, треплом - Тоже! Львом к примеру... Хронологию событий хорошо помнишь? Помочь?

    И далеко не"фся страна, кроме спартачей", была тогда в восторге и умилялась от засыпающего на ходу львенка
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 21:34, ред.
    Нет, ты не обскорбляйся, родителей твоих я ни чем не обижал и не собирался, это был всего лишь адекватный ответ, на твою скрытую усмешку, по поводу моего недавнего боления за Спартак.

    Дзюбу именно пнули, если в нем были бы заинтересованны, разве отправили бы его по арендам скитаться? Нет! Всё вроде бы на ладони, только тебя почему то постоянно озадачивает.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Я и ты в принципе сходимся, что породил такого Дзюбу Спартак, что творить он начал ещё в Спартаке, а потом произошёл уход его. Единственное в чем не сходимся так это ты говоришь, что его пнули, а я говорю, что он послал. Вот только потом ты почему то начинаешь сам себя опровергать, о том, что Дзюба ничего такого не творил в Спартаке. Это как понимать?
    А то, что он сейчас представляет так это просто опыт общения со спартачами и не более того. Отсальная страна, как и я смотрим на это с удовольствием, нас это забавляет.
    "Раздевалочная крыса, куртизан и трепло" это как раз эпоха Дзюбы в Спартаке и это нет смысла опровергать.
    Ну, а родителей ты зря сюда приплетаешь. Тем более уверяешь, откуда тебе знать? Это как минимум некрасиво. Трогать родителей это самое последнее дело! Если ты как то хотел меня задеть, то я скажу просто с такими просто перестою общаться.
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 21:15
    Ты очень много фантазируешь и цепочка событий, у тебя переплетается наполовину с твоим вымыслом. Я тебе с самого начала написал что Спартак от этого г. избавился, ну наверное не от добра, как думаешь? Шуршание в карманах раздевалки, задатки балабола, всё это, вместе с лютой деревянностью и повлияло на выбор Спартака. Но опять же, эти эпизодические моменты, капля в море, по сравнению с тем, что из него вылезло в зените. И опять же ты упорно обходишь стороной, его капитанство в зените. Раздевалочная крыса, куртизан и трепло - идол питерцев. Не отрицаешь?

    Кстать, когда я начал болеть за Спартак, твои родители еще не познакомились. Уверяю.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Ты наверное за Спартак недавно болеешь и не знаешь всей правды ил как раз таки пытаешься переписать историю.
    А как же фразы Дзюбы: «Пусть говорит наш тренеришка» (про Эмери)?
    Скандал в раздевалке (украденные деньги)?
    А конфликты с Карпиным?
    Вот ты говоришь: "Спартак дал ему пинка" А вот на самом деле история была другой. Дзюба поставил ультиматум и не получив положительного результата подписал контракт с Зенитом. Что сделал Спартак пнут под зад Дзюбу? Нет он его даже в аренду в Зенит не пускал за бабки, правда потом посчитав убытки отправил его в Ростов. Так получается тогда Дзюба послал Спартак, а никак наоборот.
    Не пытайтесь переписать историю! Ну ей богу нелепо смотрится......
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Спартак это г. вышвырнул, а оно и зенит, нашли друг друга
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Его не видно и не слышно было в Спартаке, всех своих ярлыков и " бонусов", он уже нахватал будучи в зените! Исключительно своими "поступками" и языком, его развратил именно зенит, это факт и мы это переписывать не дадим. Спартак дал ему пинка под зад, а зенит сделал из Этого г. культ. Историю не перепишешь, не в хохляндии...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 20:31
    А ты не пытайся переписать историю.
    Он ещё игроком Спартака стал давать скандальные интервью и та история с раздевалкой тоже была в Спартаке, а сейчас он просто набрался опыта.
    Так, что отмазка типа у нас он был порядочным не пройдёт, как раз наоборот, Тарасовка вырастила такого Дзюбу.
    А историю сегодня многие хотят переписать: поляки, хохлы и т.д. но история она и есть история и мы не дадим её переписать, мы всё знаем, мы всё помним!
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 20:28
    Славке семерИк от португальцев опять приснился, вот и нервничает...
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 20:22, ред.
    Ну воняет то он, всё время в зените! А в данный момент, на двоих с Малафеем. Славяна корни будем ковырять, откуда вылез и кто его "родил"?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 20:11
    Но "родили"то его там и от этого никуда не деться, так сказать гены.
    Могут меняться клубы, а родина у него одна, Тарасовка и с этим не поспоришь.
    коrn3512
    коrn3512 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 20:01
    Так Спартак то от швали избавился, а зенит ничем не гнушается, не брезгует, мало того капитаном сделал - вот это вот. Порочное полено - лицо зенита.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ коrn3512 (раскрыть)
    вчера в 19:45
    Дзюба родом из Тарасовки, вот поэтому и тянет.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 19:43
    Малафеев: «У меня есть много что сказать про Дзюбу.... но мне здоровье дороже»
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 19:11
    С кем тока Дзюба не покусался. Своего игрока клуба обкарманил, с болелами клуба его воспитавшего разругался вдрызг.По его указке менты многих прессовали, своего кореша Кокошу сначала не поддержал , а потом и вовсе из команды выдавил.Теперь и Малафею, сделавшему не мало для Зенита, от зазвездившегося досталось.Плохо кончит этот крысёныш.Плохо.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:51
    Ну так говори как оно есть, Вячеслав! Болельщики пупсиков тебя наверняка очень хотят выслушать. Для них это как бальзам на душу) Они тоже не очень уважают Дзюбу.
    Footbolista
    Footbolista ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 18:15
    Неймар та же Бузова...только в футбол играет...
    коrn3512
    коrn3512
    вчера в 18:10
    Из зенита как всегда тухляком тянет
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:48
    Дзюба плохо кончит - определенно. Пойдет по стопам Глушакова.....если ротик не прикроет!!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:41
    чего пиарится играли вместе в одном клубе было Всё
    Радость Побед и горечь поражений, а тут какие то тёрки на ровном месте
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