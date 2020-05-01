Ляпорт: «Возможно, Бьелса и Гвардиола – два лучших тренера мира»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт высказался о главном тренере «Лидса» Марсело Бьелсе, под руководством которого играл в «Атлетике».
Когда я работал с ним, это было так сложно. Это были ежедневные тренировки, иногда мы тренировались дважды в день. Нам было сложно думать и выделять время для других нужд. Но теперь я знаю, что сильно прибавил при работе с ним, и он помог мне в этом.
Также Ляпорт заявил, что Бьелса и наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола входят в число лучших тренеров мира.
Возможно, они являются двумя лучшими тренерами мира. Они разные, но оба знают о футболе всё.
Отметим, что ранее Ляпорт высказался о бывшем ассистенте Гвардиолы в «Ман Сити» Микеле Артете, ныне работающем главным тренером «Арсенала».