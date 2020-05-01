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Рауль Хименес: «Невозможно упустить шанс перейти в „Реал“ или „Барсу“»

сегодня, 18:29

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес в разговоре с ESPN прокомментировал данные, согласно которым им интересуются «Реал» и «Барселона».

Если вы скажете мне, что завтра поступит предложение от «Реала» или «Барселоны», очевидно, что невозможно упустить такой шанс. Вместе с тем, если я останусь здесь, мы продолжим бороться за попадание в Лигу чемпионов, продолжим решать важные задачи. Что касается борьбы за титул [чемпиона Англии], это всё еще кажется труднодостижимым, но мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, что принял правильное решение, перейдя в «Вулверхэмптон», я не жалею об этом.

Отметим, ранее сообщалось, что, помимо «Реала» и «Барсы», Хименесом интересуется «Тоттенхэм».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:24
Волки как раз его команда
shlomo
shlomo
сегодня в 19:22
Если шанс есть, то нужно суметь им воспользоваться...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:00
это не твой шанс))играй где дают играть))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:52
Или не бывает.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:41
Можно только мечтать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:32
Шанс один в этой жизни
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