Рауль Хименес: «Невозможно упустить шанс перейти в „Реал“ или „Барсу“»

Нападающий «Вулверхэмптона» в разговоре с ESPN прокомментировал данные, согласно которым им интересуются «Реал» и «Барселона».

Если вы скажете мне, что завтра поступит предложение от «Реала» или «Барселоны», очевидно, что невозможно упустить такой шанс. Вместе с тем, если я останусь здесь, мы продолжим бороться за попадание в Лигу чемпионов, продолжим решать важные задачи. Что касается борьбы за титул [чемпиона Англии], это всё еще кажется труднодостижимым, но мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Думаю, что принял правильное решение, перейдя в «Вулверхэмптон», я не жалею об этом.