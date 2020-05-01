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Зюле: «В „Ливерпуле“ ван Дейк стал лучшим защитником мира»

сегодня, 20:41

Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле в беседе с 51 magazine поделился мнением о центрбеке «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке. В частности, Зюле назвал ван Дейка лучшим защитником мира.

Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в 27 лет и стал лучшим защитником мира. Теперь он находится на вершине, когда ему около 30. Центральные защитники начинают показывать свою лучшую игру, когда они находятся в возрасте около 25 лет. У тебя появляются необходимые опыт и понимание, в то же время физически ты находишься в наилучшей форме.

Отметим, что ранее о ван Дейке высказался его партнер по команде Джо Гомес.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:14
они наверное друг другу платят за рекламу)))))))))))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:01
Смешно. А как же авоська от матрасников? Аха-ха)
Это под крылом Скамины он стал "лучшим", а без помощи Давора мы видели его в плове с АМ. Аха-ха)
Ван Дырк)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:58
Он в любом другом клубе проявился возможно ещё лучше.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:48
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