Зюле: «В „Ливерпуле“ ван Дейк стал лучшим защитником мира»

Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле в беседе с 51 magazine поделился мнением о центрбеке «Ливерпуля» Вирджиле ван Дейке. В частности, Зюле назвал ван Дейка лучшим защитником мира.
Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в 27 лет и стал лучшим защитником мира. Теперь он находится на вершине, когда ему около 30. Центральные защитники начинают показывать свою лучшую игру, когда они находятся в возрасте около 25 лет. У тебя появляются необходимые опыт и понимание, в то же время физически ты находишься в наилучшей форме.
Отметим, что ранее о ван Дейке высказался его партнер по команде Джо Гомес.
Это под крылом Скамины он стал "лучшим", а без помощи Давора мы видели его в плове с АМ. Аха-ха)
Ван Дырк)
Это под крылом Скамины он стал "лучшим", а без помощи Давора мы видели его в плове с АМ. Аха-ха)
Ван Дырк)