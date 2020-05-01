Зюле: «В „Ливерпуле“ ван Дейк стал лучшим защитником мира»

Центральный защитник «Баварии» в беседе с 51 magazine поделился мнением о центрбеке «Ливерпуля» . В частности, Зюле назвал ван Дейка лучшим защитником мира.

Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в 27 лет и стал лучшим защитником мира. Теперь он находится на вершине, когда ему около 30. Центральные защитники начинают показывать свою лучшую игру, когда они находятся в возрасте около 25 лет. У тебя появляются необходимые опыт и понимание, в то же время физически ты находишься в наилучшей форме.