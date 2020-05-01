Виллиан: «Не знаю ничего о своем будущем, но мне нравится в Лондоне»

Полузащитник «Челси» Виллиан заявил, что не знает о том, где он продолжит карьеру, а также рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером «синих» , который ныне возглавляет «Тоттенхэм». Бразильский вингер подчеркнул, что он уже разговаривал с боссом «шпор» о возможном трансфере.

У нас хорошие отношения с Моуриньо, он мой большой друг.

Мы иногда разговариваем друг с другом, но когда речь идет об этом [переговорах о переходе] он очень уважает меня.

Мне нравится Лондон, и моей семье тоже, но я не могу ничего сказать о своем будущем.

Я не знаю, в каком клубе я окажусь, останусь ли я здесь, в «Челси», или уеду в другой лондонский клуб. Возможно, я уезжаю из Англии. Это то, чего я не знаю.