Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере

Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о самом сложном сопернике, против которого ему приходилось играть.
Знаете, все играют против «Реала», будто это последний матч в их жизни.
Я часто подключаюсь к атакам, поэтому есть вероятность, что у меня произойдет стычка с кем-то.
Сложнее всего... Я никогда не играл против Криштиану Роналду. Думаю, что Месси. Было бы лицемерно назвать кого-то другого. Но было много игроков, против которых было сложно играть. Хесус Навас, например. Помню, что после матча с «Севильей» меня критиковали три недели.
Ранее появились слухи о том, что Марсело может перейти в «Ювентус».
Может вы вдовем с Тагой Дагой два голубка подъездных?!
Может вы вдовем с Тагой Дагой два голубка подъездных?!