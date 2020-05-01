ГлавнаяНовости

Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере

вчера, 22:25

Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о самом сложном сопернике, против которого ему приходилось играть.

Знаете, все играют против «Реала», будто это последний матч в их жизни. 

Я часто подключаюсь к атакам, поэтому есть вероятность, что у меня произойдет стычка с кем-то.

Сложнее всего... Я никогда не играл против Криштиану Роналду. Думаю, что Месси. Было бы лицемерно назвать кого-то другого. Но было много игроков, против которых было сложно играть. Хесус Навас, например. Помню, что после матча с «Севильей» меня критиковали три недели.

Ранее появились слухи о том, что Марсело может перейти в «Ювентус».

Все новости
Моуриньо: «Мой „Реал“ покончил с доминированием „Барселоны“»
Сегодня, 00:16 Комментарии2
Марсело: «Хочу остаться в „Реале“»
Сегодня, 00:08 Комментарии0
Голлини прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма»
Вчера, 23:59 Комментарии2
Вернер: «Лучше отправлюсь за границу, чем в „Баварию“»
Вчера, 23:40 Комментарии1
Ляпорт: «Возможно, Бьелса и Гвардиола – два лучших тренера мира»
Вчера, 23:24 Комментарии1
Виллиан: «Не знаю ничего о своем будущем, но мне нравится в Лондоне»
Вчера, 21:06 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:50
я смотрю ты попугай! Вижу тебе понравились мои слова про семечки, видно тебя задело это так, что ты их в каждом своем комменте упоминаешь.

Может вы вдовем с Тагой Дагой два голубка подъездных?!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:31
Тебя сейчас зауважают весь мир...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:16
в этом он весь))
BBK33
BBK33
вчера в 22:35
Этот вопрос никогда не задают Балотелли, и правильно делают)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:32
Про гнома он слукавил.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:31
Молодец за правду Марсело.Нгу возмущен,семечками к бабулям.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100