Марсело назвал самого сложного соперника в своей карьере

Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал о самом сложном сопернике, против которого ему приходилось играть.

Знаете, все играют против «Реала», будто это последний матч в их жизни.

Я часто подключаюсь к атакам, поэтому есть вероятность, что у меня произойдет стычка с кем-то.

Сложнее всего... Я никогда не играл против Криштиану Роналду. Думаю, что Месси. Было бы лицемерно назвать кого-то другого. Но было много игроков, против которых было сложно играть. Хесус Навас, например. Помню, что после матча с «Севильей» меня критиковали три недели.