Экс-защитник «Ман Сити»: «Манчини почти устроил в клубе Третью мировую»

Бывший защитник «Манчестер Сити» рассказал о работе под руководством , который возглавлял английский клуб с 2009 по 2013 год.

Мы знали, насколько Яя Туре важен для нас, ведь как только он включается в игру, никто в мире не может с ним справиться. Он был важной фигурой в нашей команде, и если он отсутствовал месяц, мы могли проиграть ключевые матчи.

Я помню, что после поражения «Эвертону», когда Яя Туре отсутствовал, Манчини едва не устроил Третью мировую войну в раздевалке. Он сказал нам: «Вы не способны играть без Яя». Команда была в бешенстве. Я никогда раньше не видел ничего подобного, мы все хотели драться с Манчини.

После того, как мы успокоились, он сказал: «Я сказал это специально. Я знал, что вы отреагируете именно так. И как вы отреагировали сейчас, именно так я хочу, чтобы вы реагировали каждую неделю на поле».