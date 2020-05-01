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Экс-защитник «Ман Сити»: «Манчини почти устроил в клубе Третью мировую»

сегодня, 19:40

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал о работе под руководством Роберто Манчини, который возглавлял английский клуб с 2009 по 2013 год.

Мы знали, насколько Яя Туре важен для нас, ведь как только он включается в игру, никто в мире не может с ним справиться. Он был важной фигурой в нашей команде, и если он отсутствовал месяц, мы могли проиграть ключевые матчи.

Я помню, что после поражения «Эвертону», когда Яя Туре отсутствовал, Манчини едва не устроил Третью мировую войну в раздевалке. Он сказал нам: «Вы не способны играть без Яя». Команда была в бешенстве. Я никогда раньше не видел ничего подобного, мы все хотели драться с Манчини.

После того, как мы успокоились, он сказал: «Я сказал это специально. Я знал, что вы отреагируете именно так. И как вы отреагировали сейчас, именно так я хочу, чтобы вы реагировали каждую неделю на поле».

Ранее Роберто Манчини заявил, что его «Интер» рано или поздно выиграл бы Лигу чемпионов.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 21:16
Чуть люлей не получил шарфик, хороший тренер!)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:53
А как с вами дармоедами быть по другому.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:46
великий психолог)) но может с ними так и надо))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:42
Туре лучше всего отправить в Африку.
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