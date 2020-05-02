Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

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сегодня, 20:24

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд ( CAS ) не согласится с апелляцией «горожан» на запрет на участие в еврокубках. Кроме того, бельгиец подчеркнул, что планы главного тренера манчестерского клуба никак не повлияют на его решение.

Ранее УЕФА исключил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро.