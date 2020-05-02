Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией «горожан» на запрет на участие в еврокубках. Кроме того, бельгиец подчеркнул, что планы главного тренера манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы никак не повлияют на его решение.
Ранее УЕФА исключил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро.
Я просто жду. В клубе нам сказали, что они почти на 100% уверены, что они выиграют апелляцию. Я жду, чтобы увидеть, что произойдет. Я доверяю своему клубу. Как только заявление будет сделано, я все обдумаю.
Два года [без участия в еврокубках] — это слишком долго. Если бы это был год, я бы еще посмотрел.
Повлияют ли планы Гвардиолы на мое решение? Нет. В любом случае Пеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А позже его контракт подойдет к концу. Но мое решение не будет зависеть от того, что будет делать Пеп. В своей карьере я уже работал с другими тренерами.