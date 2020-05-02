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Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити»

сегодня, 20:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне заявил, что может покинуть клуб, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не согласится с апелляцией «горожан» на запрет на участие в еврокубках. Кроме того, бельгиец подчеркнул, что планы главного тренера манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы никак не повлияют на его решение.

Ранее УЕФА исключил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей, а также оштрафовал клуб на 30 млн евро.

Я просто жду. В клубе нам сказали, что они почти на 100% уверены, что они выиграют апелляцию. Я жду, чтобы увидеть, что произойдет. Я доверяю своему клубу. Как только заявление будет сделано, я все обдумаю.

Два года [без участия в еврокубках] — это слишком долго. Если бы это был год, я бы еще посмотрел.

Повлияют ли планы Гвардиолы на мое решение? Нет. В любом случае Пеп сказал, что в следующем сезоне будет здесь, несмотря ни на что. А позже его контракт подойдет к концу. Но мое решение не будет зависеть от того, что будет делать Пеп. В своей карьере я уже работал с другими тренерами.

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MSN-thebest
MSN-thebest ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 21:35
У кого-то цель набивать карманы, а кого-то - выигрывать ЛЧ
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:23
Логично
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 21:10
Логично. Мог бы Реал усилить
cska1948
cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 20:46
Да хотя бы в ПСЖ.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 20:28
да это понятно, что пол состава уйдёт
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:26
куда он денется))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:25
Где он такую зарплату найдет?
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