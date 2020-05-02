ГлавнаяНовости

Фабрегас: «Неймар – суперзвезда, которая делает разницу»

сегодня, 18:51

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас во время прямого эфира в Instagram поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре. Ранее Фабрегас и Неймар вместе играли за «Барселону».

Он суперзвезда, которая делает разницу, когда этого хочет. Прошло немало времени с тех пор, как мы выступали вместе, а недавно он просто уничтожил нас в двух матчах с ПСЖ

Месси, Суаресу и остальным нравилось, что он находился в команде, поскольку в любой момент он может сделать голевой пас или обыграть соперника – что-то непростое в матче, проходящем в равной борьбе.  

Отметим, что о Неймаре также высказался бывший наставник ПСЖ Унаи Эмери.

Все новости
Киоун: «Не думаю, что Виллиан перейдет в „Арсенал“»
Сегодня, 18:24 Комментарии3
Каррагер: «Гвардиола поднял стандарты АПЛ на новый уровень»
Сегодня, 18:04 Комментарии10
Эмери: «Неймар может быть лучшим игроком мира»
Сегодня, 17:30 Комментарии12
Бывший игрок «Спартака»: «У меня прекрасные отношения с Гаттузо»
Сегодня, 16:46 Комментарии5
Зинченко: «Шевченко и Гвардиола очень похожи»
Сегодня, 16:08 Комментарии3
Зинченко: «Матвиенко мог бы усилить „Манчестер Сити“»
Сегодня, 16:01 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 19:44
Просто левый нападающий в мире)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:20
Смешно только подумать, что неймар не просто звезда а даже суперная звеезда.
3ton
3ton
сегодня в 19:09
Лучший левый нападающий на сегодня
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:06
не настолько он хорош))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:06
По моему Сеск преувеличивает
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:59
Скорее всего этим летом вернется.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:54
Переоцененный игрок, но талантлив
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100