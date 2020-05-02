Фабрегас: «Неймар – суперзвезда, которая делает разницу»

Полузащитник «Монако» во время прямого эфира в Instagram поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Неймаре. Ранее Фабрегас и Неймар вместе играли за «Барселону».

Он суперзвезда, которая делает разницу, когда этого хочет. Прошло немало времени с тех пор, как мы выступали вместе, а недавно он просто уничтожил нас в двух матчах с ПСЖ .

Месси, Суаресу и остальным нравилось, что он находился в команде, поскольку в любой момент он может сделать голевой пас или обыграть соперника – что-то непростое в матче, проходящем в равной борьбе.