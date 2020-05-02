Киоун: «Не думаю, что Виллиан перейдет в „Арсенал“»

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сегодня, 18:24

Бывший защитник «Арсенала» в разговоре с talkSPORT заявил, что «канониры» вряд ли выиграют борьбу за подписание полузащитника «Челси» Виллиана.

Не думаю, что он перейдет в «Арсенал». Полагаю, он стремится в «Барселону» или «Реал». Он невероятно талантлив. «Челси» ослабнет, если он уйдет, но Фрэнк Лэмпард знает, что делает. Уверен, что он хочет удержать Виллиана.

Контракт Виллиана с «Челси» истекает по завершении сезона. По слухам, «Арсенал» интересуется игроком. Вместе с тем сообщалось, что «канониры» недовольны его требованиями по зарплате.