Айяла: «Месси — футбольный Спиди Гонзалес»

Бывший защитник сборной Аргентины Роберто Айяла попробовал сравнить легендарных Диего Марадону и Лионеля Месси. Футболист играл в разное время с обоими нападающими.
Могу сказать только то, что это два зверя в мире футбола. И когда Месси завершит карьеру, то о нем тоже будут вспоминать. На поле Диего творил искусство. Месси — это футбольный Спиди Гонзалес. У него невозможно отобрать мяч, он как будто прилипает к него ногам. Как Лео это делает?
Спиди Гонзалес («Самая быстрая мышь во всей Мексике») — мультипликационный персонаж из серии «Looney Tunes».