ГлавнаяНовости

Айяла: «Месси — футбольный Спиди Гонзалес»

сегодня, 13:40

Бывший защитник сборной Аргентины Роберто Айяла попробовал сравнить легендарных Диего Марадону и Лионеля Месси. Футболист играл в разное время с обоими нападающими.

Могу сказать только то, что это два зверя в мире футбола. И когда Месси завершит карьеру, то о нем тоже будут вспоминать. На поле Диего творил искусство. Месси — это футбольный Спиди Гонзалес. У него невозможно отобрать мяч, он как будто прилипает к него ногам. Как Лео это делает?

Спиди Гонзалес («Самая быстрая мышь во всей Мексике») — мультипликационный персонаж из серии «Looney Tunes».

Все новости
Матерацци: «Если бы я был готов к удару Зидана, то ответил бы ему»
Сегодня, 14:45 Комментарии8
Педро: «У меня есть предложения из многих стран»
Сегодня, 13:28 Комментарии4
Венгер: «Месси останется в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»
Сегодня, 13:26 Комментарии22
Пое: «Играть в футбол в Беларуси сейчас — это честь»
Сегодня, 12:41 Комментарии2
Тренер «Слуцка»: «Российские клубы интересуются нашими игроками»
Сегодня, 11:43 Комментарии9
Тотти: «Я хотел любой ценой подписать Бареллу»
Сегодня, 11:09 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Скорее крысёныш!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:01
Месси лучший из лучших.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 14:28
Месси-мышь, аналог лучшее чем это и невозможно придумать
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:41
Конкурс кто смешнее обидит Лео.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100