Айяла: «Месси — футбольный Спиди Гонзалес»

Бывший защитник сборной Аргентины попробовал сравнить легендарных и . Футболист играл в разное время с обоими нападающими.

Могу сказать только то, что это два зверя в мире футбола. И когда Месси завершит карьеру, то о нем тоже будут вспоминать. На поле Диего творил искусство. Месси — это футбольный Спиди Гонзалес. У него невозможно отобрать мяч, он как будто прилипает к него ногам. Как Лео это делает?