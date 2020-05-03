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Венгер: «Месси останется в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

сегодня, 13:26

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер сравнил легендарных аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси.

У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ. Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны.

Это два гения. Да, Месси выиграл больше на клубном уровне, но ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы добиться такого же абсолютного признания.

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Все комментарии
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
сегодня в 15:28
Он уже поставил черно-лазурного Мартинеза выше Игуаина. Чем, кстати, здОрово так возвысил португальского дельфина.
XL-965
XL-965
сегодня в 15:27
ЧМ мира 2022 и 2026 в 39 лет почему бы и нет.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 15:17, ред.
Так у Месси статистика на ЧМ и Кубке Америке хуже, чем у Марадоны, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Шатаут (раскрыть)
сегодня в 15:14
А кто тень Месси?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:06
Статистика Месси опережает Марадону,как Роналду опережает Дзюбу.
Месси уже доказал,что он на голову выше,чем Марадона.
Футбол это не одиночный теннис,но личная статистика доказывает всё.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
сегодня в 15:04
До сих пор не знаешь,что Марадона только 1 раз с командой выиграл ЧМ,это знает вес мир а ты нет.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 14:49
Месси гений , он никому ничего не должен доказывать ..уж тем более Марадонне-психу, наркоману, подлому человеку...дожились ...голы забитые рукой на ЧМ ценятся выше гениальности
BarSlona
BarSlona
сегодня в 14:47
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 14:46, ред.
    Какой на хрен Чемпионат Мира??? Этот гномяра даже Кубок Америки ни разу не выиграл! Из некогда престижного турнира,сделали балаган в угоду моськи и стали каждый год проводить,чтобы тот хоть что нибудь выиграл на уровне сборной! А эта истеричка ещё и кляузы на федерацию строчит! Молодец Арсен,всё точно обрисовал(хотя для адекватов,этот факт и так понятен!)
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    сегодня в 14:26
    Марадона дважды чемпион мира и поэтому одного чемпионства на ЧМ Месси недостаточно
    Шатаут
    Шатаут
    сегодня в 14:20
    Марадона это тень от тени Месси...
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ SuperGobb (раскрыть)
    сегодня в 14:01
    Сейчас придет Тага Дага и поставит своего любимого Марадону ниже Месси, аха-ха.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ карим бензинедин бензиндан (раскрыть)
    сегодня в 13:58
    На ЧМ нет право на ошибку. На клубном уровне можно ошибаться много раз и выигрывать.
    Lewa2708
    Lewa2708
    сегодня в 13:51
    Если смотреть от лица аргентинского народа, то наверное, да. Но для всего футбольного мира, Месси более чем превзошел Марадону, и по достижениям и как профессионал в целом
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 13:44
    Согласен с Венгером полностью
    SuperGobb
    SuperGobb ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:44
    А Месси если и звезда, то жёлтый карлик. Хотя звездой он является только в головах одурманенных сектой школьников. Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:40
    Было время, когда все просились в его Арсенал.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    Плохо тут венгера знаешь)) он почти всех звёзд чуть было не подписал))
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 13:37
    Удел Месси это сидеть на серебряном дилдо. Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:35
    20 лет назад карлика никто не подписал бы. Он тогда не сидел на соматотропине. Аха-ха)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 13:34
      карим бензинедин бензиндан
      карим бензинедин бензиндан
      сегодня в 13:30
      если послушать всех умников, то чемпионат мира походу проходит каждые 2 месяца и каждый второй его выигрывает, а если нет, то начинают ставить на один уровень с недофутболистами типа нырка
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 13:27
      Странно, что венгер не рассказал как он почти подписал месси 20 лет назад))
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