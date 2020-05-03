Венгер: «Месси останется в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер сравнил легендарных аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси.
У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ. Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны.
Это два гения. Да, Месси выиграл больше на клубном уровне, но ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы добиться такого же абсолютного признания.
Месси уже доказал,что он на голову выше,чем Марадона.
Футбол это не одиночный теннис,но личная статистика доказывает всё.
Месси уже доказал,что он на голову выше,чем Марадона.
Футбол это не одиночный теннис,но личная статистика доказывает всё.
Распиаренный ногомячист с купленными за панамский общак трофеями, всегда будет глотать пыль позади Диего Армандо Марадоны.
Распиаренный ногомячист с купленными за панамский общак трофеями, всегда будет глотать пыль позади Диего Армандо Марадоны.