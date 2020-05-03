Венгер: «Месси останется в тени Марадоны, если не выиграет ЧМ»

Бывший наставник «Арсенала» сравнил легендарных аргентинцев и .

У Марадоны есть нечто волшебное. Он был художником со своим собственным миром. Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть ЧМ . Кажется, даже Месси знает, что пока не победит на мундиале, то будет жить в тени Марадоны.

Это два гения. Да, Месси выиграл больше на клубном уровне, но ему нужно выиграть чемпионат мира, чтобы добиться такого же абсолютного признания.